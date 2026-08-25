Как бухгалтеру грамотно отвечать на требования ИФНС: алгоритм, документы и риски

Что нужно сделать бухгалтеру в первую очередь: сроки и базовые права

Сроки — ваш главный риск. Если не соблюсти сроки ответа или подачи документов, возможны санкции по ст. 119 НК РФ. Поэтому первое действие при получении требования — сразу зафиксировать дату поступления и посчитать конечную дату для своего ответа.

Право давать пояснения закреплено в п. 1 ст. 21 НК РФ: вы вправе пояснять расчёт налогов и отвечать на претензии. Это не «допрос», а нормальная процедура, и грамотный ответ часто закрывает вопрос без дальнейших проверок и судов.