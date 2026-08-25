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Иван Морохин
Налоговые проверки
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Как бухгалтеру грамотно отвечать на требования ИФНС: алгоритм, документы и риски

Эта статья — практическое руководство для бухгалтера: как реагировать на запросы и вызовы из налоговой, какие документы подготовить, на какие нормы опереться, чтобы снизить риски доначислений и штрафов. Разберем на примере типичной претензии по цепочке сделок с посредниками.

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Реальная ситуация из моей практики

Налоговая не согласна с цепочкой сделок по поставке оборудования через посредников и считает, что покупатель мог купить этот товар напрямую у производителя. Для бухгалтера это риск претензий по ст. 54.1 НК РФ и доначислений из-за «необоснованной налоговой выгоды». Ниже — конкретный алгоритм действий и контрольные точки, которые нужно проверить и зафиксировать.

Что нужно сделать бухгалтеру в первую очередь: сроки и базовые права

Сроки — ваш главный риск. Если не соблюсти сроки ответа или подачи документов, возможны санкции по ст. 119 НК РФ. Поэтому первое действие при получении требования — сразу зафиксировать дату поступления и посчитать конечную дату для своего ответа.

Право давать пояснения закреплено в п. 1 ст. 21 НК РФ: вы вправе пояснять расчёт налогов и отвечать на претензии. Это не «допрос», а нормальная процедура, и грамотный ответ часто закрывает вопрос без дальнейших проверок и судов.

Важно: как только пришло требование из ИФНС о представлении документов или пояснений — запускайте свою внутреннюю «технологическую цепочку»: кто собирает первичку, кто готовит расчёты, кто формирует обоснование.

Как быстро проверить законность требования ИФНС

На этапе «получили требование» бухгалтер должен убедиться в трёх вещах:

  1. Полномочия ИФНС. Запрос должен соответствовать компетенции налогового органа (например, камеральная проверка по НДС — это одно, а «проверить всю цепочку контрагентов за 3 года» — часто выходит за рамки конкретной проверки).

  2. Правовое основание. В требовании должны быть ссылки на конкретные нормы НК РФ, по которым запрашивают документы/пояснения.

  3. Соответствие вашей деятельности критериям обоснованности. Проверьте, есть ли у сделки понятная деловая цель и документальное подтверждение.

Если требование явно выходит за пределы полномочий или сформулировано расплывчато, а вы настолько уверены в совей правоте, что готовы рискнуть — есть повод подготовить мотивированный отказ со ссылками на НК РФ.

На чём строить ответ бухгалтеру: структура доказательств

Чтобы обезопасить себя, в ответе на претензии по ст. 54.1 НК РФ используйте три блока доказательств:

1. Документальное подтверждение (первичка и движение товара)

Соберите и приложите:

  • УПД с датами отгрузки и приёмки;

  • транспортные документы (ТТН, транспортные накладные, акты выполненных работ);

  • акты сверки с контрагентами;

  • платёжные поручения и выписки банка.

Контрольная точка: даты в документах должны быть последовательными (отгрузка — перевозка — приёмка — оплата). Несостыковки дат = первый повод для вопросов.

2. Обоснование деловой цели (почему выбрали именно такую схему)

Для бухгалтера важно показать, что выбор посредника был не для «оптимизации», а решал реальную задачу. Примеры обоснований:

  • поставщик-производитель не мог дать отсрочку платежа, а посредник — мог;

  • посредник обеспечил логистику, таможенное оформление, хранение;

  • у посредника была нужная комплектация/сервис, которого не было у производителя;

  • сроки поставки через посредника были короче.

Это фиксируют в пояснительной записке к ответу в ИФНС: кратко, с цифрами и фактами.

3. Подтверждение должной осмотрительности при выборе контрагента

Что подготовить бухгалтеру:

  • выписку из ЕГРЮЛ на дату заключения договора;

  • карточку контрагента с реквизитами и контактами;

  • копии учредительных документов (если запрашивали);

  • переписку по согласованию условий (почта, мессенджеры);

  • коммерческие предложения от нескольких поставщиков и сравнительную таблицу цен/условий.

Критически важно: если у контрагента есть признаки «однодневки» (массовый адрес, отсутствие сотрудников, нулевая отчётность), одних документов может быть недостаточно. В таких случаях лучше заранее привлекать юриста.

Практические шаги бухгалтера: чек-лист действий

  1. Зафиксируйте дату получения требования и определите контрольный срок ответа на него.

  2. Назначте ответственных (бухгалтерия — первичка, юрист — правовое обоснование).

  3. Соберите документы по перечню и проверьте даты/реквизиты/логичность.

  4. Подготовьте пояснительную записку с деловой целью и расчётами (цены, сроки, логистика).

  5. Приложите подтверждения осмотрительности (выписки, КП, переписка).

  6. Отправьте ответ в срок и сохраните подтверждение отправки (квитанцию, трек-номер, протокол отправки по ТКС).

Если налоговая отклонила ваши доводы: порядок обжалования

Если после пояснений ИФНС вынесла решение о доначислении, дальше работает механизм досудебного обжалования (ст. 138 НК РФ). Судиться можно только после него.

Что важно бухгалтеру:

  • Апелляционная жалоба — на решение, которое ещё не вступило в силу (срок — 1 месяц с даты вручения).

  • Обычная жалоба — на вступившее в силу решение (срок — 1 год).

  • Сроки и порядок подачи — в ст. 139 НК РФ. Пропуск срока без уважительной причины лишает возможности оспаривать решение.

Важно: бухгалтер отвечает за своевременность подачи жалобы и приложение документов (платёжек, актов, расчётов). Правовую позицию готовит юрист, но без корректных документов и расчётов она не сработает.

Мини-пример для понимания

Ситуация: оборудование куплено через посредника, ИФНС считает, что можно было купить у производителя.

Как обосновать бухгалтеру:

  • приложить УПД и ТТН, где видно, что товар реально поступил;

  • показать коммерческое предложение производителя: «без отсрочки, срок поставки — 60 дней», и предложение посредника: «отсрочка 30 дней, поставка — 14 дней»;

  • добавить выписку из ЕГРЮЛ и переписку о согласовании условий;

  • в пояснении написать: «Выбран посредник из-за более коротких сроков поставки и возможности отсрочки платежа, что подтверждено коммерческими предложениями и перепиской».

Такой набор документов и пояснений закрывает большинство типовых претензий.

Итоговая памятка: три принципа защиты

  1. Законность (ст. 21 НК РФ) — вы имеете право пояснять расчёт налогов.

  2. Реальность операций подтверждается первичкой, движением товара и деловой целью.

  3. Процессуальный порядок (ст. 138, 139 НК РФ) — соблюдение сроков и досудебное обжалование как обязательный этап.

Своевременный и аргументированный ответ на требования ИФНС — это профилактика доначислений. Он не заменяет юридическую экспертизу в сложных случаях, но в типовых ситуациях позволяет закрыть вопросы без проверок и судов.

А теперь ГЛАВНОЕ:

Если в моём алгоритме вы дошли до пункта, упоминающего слова «жалоба», «суд», или статью кодекса — немедленно привлекайте юриста, поскольку сами вы ошибётесь с вероятностью 99%, а возможности исправить ошибку может уже и не быть...

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Эта статья является адаптированной для бухгалтерской аудитории версией моей публикации от 09.01.2026 г., и носит общепросветительский характер и не является юридической консультацией. В спорных и высокорисковых случаях обязательно привлекайте юриста.

Автор: адвокат Морохин И.Н.

Информации об авторе

Иван Морохин

Иван Морохин

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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