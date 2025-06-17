Обзор зарплат в финансах и бухгалтерии — лето 2025

С коллегами из отдела персонала Клерка собрали для вас обзор зарплат по ключевым позициям в сфере бухгалтерии и финансов.

Он основан на ручном анализе вакансий с разных джоб-сайтов за май–июнь 2025 года в шести городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск.

При составлении отчета опирались на критерии: