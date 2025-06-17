Обзор зарплат в финансах и бухгалтерии — лето 2025

С коллегами из отдела персонала Клерка собрали для вас обзор зарплат по ключевым позициям в сфере бухгалтерии и финансов.
Он основан на ручном анализе вакансий с разных джоб-сайтов за май–июнь 2025 года в шести городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск.
При составлении отчета опирались на критерии:
Зарплаты — не средняя температура по больнице, мы убрали вакансии с экстремальными значениями и вакансии с расплывчатыми требованиями.
Учитываем только актуальные вакансии с чётким описанием обязанностей и вилкой.
Сравниваем средний и малый бизнес.
Финансовый директор
Город
Диапазон, ₽/мес
Москва
300–450 тыс.
Санкт-Петербург
250–400 тыс.
Екатеринбург
200–300 тыс.
Новосибирск
200–280 тыс.
Краснодар
180–250 тыс.
Ростов-на-Дону
170–230 тыс.
Что важно работодателю:
Опыт стратегического управления финансами, бюджетированием, казначейством
Участие в управлении P&L
Работа с инвесторами, аудитом, банками
Оптимизация налогообложения
Навыки управленческой отчётности и автоматизации
Что показывать в резюме:
Структура подчинения и бюджет компании
Инструменты: BI, Excel, 1С, ERP
Экономия, которую вы обеспечили
Оптимизация процессов или затрат
Опыт в сделках, проверках, инвестициях
Финансовый менеджер
Город
Диапазон, ₽/мес
Москва
180–250 тыс.
Санкт-Петербург
150–200 тыс.
Екатеринбург
120–170 тыс.
Новосибирск
120–160 тыс.
Краснодар
110–150 тыс.
Ростов-на-Дону
100–140 тыс.
Что важно работодателю:
Умение вести бюджеты и анализировать отклонения
Финмоделирование, работа с P&L
Опыт в управленческой отчётности
Excel, 1С, ERP на уровне выше среднего
Проактивность, аккуратность и навык презентации цифр
Что показывать в резюме:
Формат и масштаб бизнеса
Какие показатели контролировали
Какую автоматизацию провели
Где оптимизировали расходы
Какие были финансовые задачи и их результат
Главный бухгалтер
Город
Диапазон, ₽/мес
Москва
200–250 тыс.
Санкт-Петербург
180–220 тыс.
Екатеринбург
150–180 тыс.
Новосибирск
140–170 тыс.
Краснодар
130–160 тыс.
Ростов-на-Дону
120–150 тыс.
Что важно работодателю:
Безупречная отчётность, отсутствие штрафов
Ведение нескольких юрлиц, разных режимов
Уверенное взаимодействие с ИФНС, банками, аудиторами
Знание всех участков: учёт, налоги, зарплата
Умение внедрять 1С, ЭДО, шаблоны, внутреннюю автоматизацию
Что показывать в резюме:
Сколько юрлиц и какие отрасли
Проверки — как прошли, что отстояли
Что оптимизировали в налогах и учёте
Что внедрили: системы, форматы, процессы
Удалось ли сократить расходы или сроки
Бухгалтер по зарплате
Город
Диапазон, ₽/мес
Москва
110–140 тыс.
Санкт-Петербург
90–120 тыс.
Екатеринбург
70–100 тыс.
Новосибирск
70–95 тыс.
Краснодар
70–100 тыс.
Ростов-на-Дону
70–100 тыс.
Что важно работодателю:
Точность и соблюдение сроков расчётов
Разные формы оплаты: оклад, часы, KPI, ГПХ
Уверенное владение 1С ЗУП, Excel
Знание налогообложения доходов, отпусков, компенсаций
Умение вести расчёты в режиме стресса и с большим объёмом
Что показывать в резюме:
Сколько сотрудников в расчёте
Программы: 1С, ЗУП, Excel
Какие типы контрактов (ИП, самозанятые, ГПХ)
Опыт перерасчётов, проверок
Что автоматизировали: табеля, отчётность, шаблоны
Бухгалтер на первичку
Город
Диапазон, ₽/мес
Москва
80–110 тыс.
Санкт-Петербург
70–100 тыс.
Екатеринбург
60–90 тыс.
Новосибирск
55–85 тыс.
Краснодар
55–80 тыс.
Ростов-на-Дону
50–80 тыс.
Что важно работодателю:
Аккуратное внесение первичных документов
Знание 1С, Excel
Понимание НДС, учёта затрат и товарных операций
Умение работать с поставщиками, закрывающими
Быстрота и внимательность
Что показывать в резюме:
Какие документы обрабатывали и в каком объёме
Опыт сверок
Какие участки закрывали
Что оптимизировали или ускорили
Где размещать свое резюме и где смотреть вакансии?
Нет, здесь не буду рассказывать про сторонние сервисы. Моя большая рекомендация - разместить свое резюме на Клерке. Не забывайте его актуализировать и добавлять информацию о пройденных курсах и полученных навыках.
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Что скажете? Совпадают зарплаты с вашими ожиданиями?
Где размещать резюме, искать вакансии
Не буду советовать десятки площадок. Моя главная рекомендация — разместите резюме на Клерке.
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Что скажете — зарплаты совпадают с вашими ожиданиями?
Комментарии1
Да я тоже рекомендую )