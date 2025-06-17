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Одна Карина
Зарплата

Обзор зарплат в финансах и бухгалтерии — лето 2025

Это свежий срез зарплат по ключевым позициям в сфере бухгалтерии и финансов за май–июнь 2025 года в шести городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск.

С коллегами из отдела персонала Клерка собрали для вас обзор зарплат по ключевым позициям в сфере бухгалтерии и финансов.

Он основан на ручном анализе вакансий с разных джоб-сайтов за май–июнь 2025 года в шести городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск.

При составлении отчета опирались на критерии:

  • Зарплаты — не средняя температура по больнице, мы убрали вакансии с экстремальными значениями  и вакансии с расплывчатыми требованиями.

  • Учитываем только актуальные вакансии с чётким описанием обязанностей и вилкой.

  • Сравниваем средний и малый бизнес.

Финансовый директор

Город

Диапазон, ₽/мес

Москва

300–450 тыс.

Санкт-Петербург

250–400 тыс.

Екатеринбург

200–300 тыс.

Новосибирск

200–280 тыс.

Краснодар

180–250 тыс.

Ростов-на-Дону

170–230 тыс.

Что важно работодателю:

  • Опыт стратегического управления финансами, бюджетированием, казначейством

  • Участие в управлении P&L

  • Работа с инвесторами, аудитом, банками

  • Оптимизация налогообложения

  • Навыки управленческой отчётности и автоматизации

Что показывать в резюме:

  • Структура подчинения и бюджет компании

  • Инструменты: BI, Excel, 1С, ERP

  • Экономия, которую вы обеспечили

  • Оптимизация процессов или затрат

  • Опыт в сделках, проверках, инвестициях

Финансовый менеджер

Город

Диапазон, ₽/мес

Москва

180–250 тыс.

Санкт-Петербург

150–200 тыс.

Екатеринбург

120–170 тыс.

Новосибирск

120–160 тыс.

Краснодар

110–150 тыс.

Ростов-на-Дону

100–140 тыс.

Что важно работодателю:

  • Умение вести бюджеты и анализировать отклонения

  • Финмоделирование, работа с P&L

  • Опыт в управленческой отчётности

  • Excel, 1С, ERP на уровне выше среднего

  • Проактивность, аккуратность и навык презентации цифр

Что показывать в резюме:

  • Формат и масштаб бизнеса

  • Какие показатели контролировали

  • Какую автоматизацию провели

  • Где оптимизировали расходы

  • Какие были финансовые задачи и их результат

Главный бухгалтер

Город

Диапазон, ₽/мес

Москва

200–250 тыс.

Санкт-Петербург

180–220 тыс.

Екатеринбург

150–180 тыс.

Новосибирск

140–170 тыс.

Краснодар

130–160 тыс.

Ростов-на-Дону

120–150 тыс.

Что важно работодателю:

  • Безупречная отчётность, отсутствие штрафов

  • Ведение нескольких юрлиц, разных режимов

  • Уверенное взаимодействие с ИФНС, банками, аудиторами

  • Знание всех участков: учёт, налоги, зарплата

  • Умение внедрять 1С, ЭДО, шаблоны, внутреннюю автоматизацию

Что показывать в резюме:

  • Сколько юрлиц и какие отрасли

  • Проверки — как прошли, что отстояли

  • Что оптимизировали в налогах и учёте

  • Что внедрили: системы, форматы, процессы

  • Удалось ли сократить расходы или сроки

Бухгалтер по зарплате

Город

Диапазон, ₽/мес

Москва

110–140 тыс.

Санкт-Петербург

90–120 тыс.

Екатеринбург

70–100 тыс.

Новосибирск

70–95 тыс.

Краснодар

70–100 тыс.

Ростов-на-Дону

70–100 тыс.

Что важно работодателю:

  • Точность и соблюдение сроков расчётов

  • Разные формы оплаты: оклад, часы, KPI, ГПХ

  • Уверенное владение 1С ЗУП, Excel

  • Знание налогообложения доходов, отпусков, компенсаций

  • Умение вести расчёты в режиме стресса и с большим объёмом

Что показывать в резюме:

  • Сколько сотрудников в расчёте

  • Программы: 1С, ЗУП, Excel

  • Какие типы контрактов (ИП, самозанятые, ГПХ)

  • Опыт перерасчётов, проверок

  • Что автоматизировали: табеля, отчётность, шаблоны

Бухгалтер на первичку

Город

Диапазон, ₽/мес

Москва

80–110 тыс.

Санкт-Петербург

70–100 тыс.

Екатеринбург

60–90 тыс.

Новосибирск

55–85 тыс.

Краснодар

55–80 тыс.

Ростов-на-Дону

50–80 тыс.

Что важно работодателю:

  • Аккуратное внесение первичных документов

  • Знание 1С, Excel

  • Понимание НДС, учёта затрат и товарных операций

  • Умение работать с поставщиками, закрывающими

  • Быстрота и внимательность

Что показывать в резюме:

  • Какие документы обрабатывали и в каком объёме

  • Опыт сверок

  • Какие участки закрывали

  • Что оптимизировали или ускорили

Где размещать свое резюме и где смотреть вакансии?

Нет, здесь не буду рассказывать про сторонние сервисы. Моя большая рекомендация - разместить свое резюме на Клерке. Не забывайте его актуализировать и добавлять информацию о пройденных курсах и полученных навыках.

А если вы ищете сильных специалистов в сфере бухгалтерии и финансов, то ваша вакансия точно должна быть размещена на Клерке. Все знают, что здесь самая большая аудитория профессионалов

Что скажете? Совпадают зарплаты с вашими ожиданиями?

Где размещать резюме, искать вакансии

Не буду советовать десятки площадок. Моя главная рекомендация — разместите резюме на Клерке.

Обязательно обновляйте его: добавляйте курсы, новые навыки, опыт. Это действительно работает — многие находят работу именно через Клерк.

Если вы работодатель и ищете сильных специалистов в сфере бухгалтерии и финансов, ваша вакансия тоже должна быть здесь. У Клерка — крупнейшая аудитория профильных специалистов.

Что скажете — зарплаты совпадают с вашими ожиданиями?

Информации об авторе

Одна Карина

Одна Карина

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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