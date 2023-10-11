Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Shurk
Shurk в Красном уголке бухгалтера
Красный Уголок Бухгалтера
Клерк.Ру
Красный Уголок Бухгалтера
Клерк.Ру
Валютная оговорка представляет собой условие, включаемое в договор с целью нивелировать риски сторон, связанные с колебанием валютных курсов. Какие бывают валютные оговорки, как их правильно согласовать, расскажем далее в нашей статье.
Снова в командировку, на этот раз Республика Дагестан ⛰️Обычно участвуем онлайн, но на этот раз решили личное участие принять в заседании, были на то причины. Расскажу, что было интересного.
Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом
Подготовили для вас полезный материал, чтобы вы без проблем подготовили сальдо ЕНС к начислениям, которые инспекторы проведут по отчетности.
С начала сентября 2023 года удостоверяющие центры прекратят выдачу сотрудникам сертификаты юрлиц. После истечения срока действия существующих электронных подписей, потребуется использовать электронную подпись для физических лиц и машиночитаемая доверенность.
Добрый день! Вопрос про персонифицированные сведения. С начала года в неработающей организации я не подавала сведения, так как даже 1С не формировала декларацию. А сегодня программа сформировала нулевую. Вопрос в чем, не поменялось ли занодательство?
В РГСУ начали тестировать систему социального рейтинга «Мы». Новая платформа будет формировать рейтинг пользователей на основе множества параметров. Грубо говоря, нас разделят на классы по полезности для государства. Полезный — молодец, бесполезный — (в печь🔥 зачеркнуто) плохо. «Ну, что, граждане-алкоголики…» готовитесь к сортировке.
Покорите новую эру эффективного и удобного делового взаимодействия с помощью машиночитаемых доверенностей (МЧД) — это инструмент, который изменит взгляд на организацию бизнес-процессов.
Здравствуйте! Если у нас за девять месяцев численность вместе с совместителями 15,72, то за октябрь 2023 уже нужно подавать П-4 или можно еще 2 года поквартально?Статистка форма п-4
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. ООО на УСН Д-Р, хочет самостоятельно ликвидироваться, деятельность не ведется 1,5 года, сотрудников нет, оказалось, что не сдана декларация по УСН 2022 г., и баланЛиквидация
В России экспорт и импорт осуществляются с применением информационной системы Федеральной таможенной службы (ФТС). Регистрация в системе обязательна для всех участников внешнеэкономической деятельности.
Добрый день. Интересует вопрос корректности заполнения графы 7 книги покупок в 1с 8.3. Организация сама купила и оплатила билеты сотруднику, но в графу 7 попадает не номер списания с расчетного счета, а номер и дата авансового отчёта. Это корректно?
Добрый день! Подскажите, суд запросил данные по работнику о начисленной и выплаченной заработной платы, подскажите, что мне предоставить, какой отчет им предоставить. Расчетные листы может?
Для обеспечения мгновенной коммуникации между подразделениями и сотрудниками компании Ортикон, был развернут сервер взаимодействия. Он позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, а также проводить аудио и видеоконференции непосредственно в 1С.
Коллеги, подскажите. Давно не работала в 1С бухгалтерия 8.3, взяла организацию недавно. Зарплата не начислена, пытаюсь начислить с начала года. Начисление авансов не заполняется совсем. Что делать?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким документом вы забиваете отчет комиссионера (WB и OZON) отчет о продажах (ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ) или отчет о продажах (РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ)?
Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — Всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.
Добрый день! Провела компенсацию от Озона через документ отчёт комиссионера- списание товаров у комиссионера, в ОСВ по счету 45 зависла себес и кол списанного товара со знаком минус, подскажите пожалуйста на какой счёт стоит списать это хвостик, если проводки по списанию Дт 91.02 Кт 45.01 на сумму себестоимости, Дт 62.01 Кт 91.01 на сумму компенсации?
Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и единому для всей страны пакету документов в 131 государственной микрофинансовой организации.
Сегодня мир сталкивается с вызовом социальной ответственности, и вложения в благотворительные организации и социальные проекты становятся все более актуальными. Одним из самых трогательных и важных направлений является поддержка приютов для домашних животных
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, за 1 квартал по ИП на УСН 6% не подано уведомление. Если сейчас оплатить задолженность, а когда платеж упадет на ЕНС подать уведомление, пеня не начислится, верно? Т.к. сальдо ЕНС положительное будет
Коллеги, спешу поделиться хорошей новостью! Мы сделали «Клерк» еще более удобным и полезным для пользователей. Ваши вопросы из телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» будут выходить в Трибуне. Получить ответ на свой вопрос можно будет 24/7.
Когда речь заходит об управлении финансами, почти всегда сразу вспоминают о платёжном календаре. Казалось бы, спланируй платежи, контролируй деньги, вовремя вноси коррективы, и всё будет хорошо. Однако даже в этом вопросе предостаточно нюансов. Рассказываем, как построить платёжный календарь и чем он отличается от бюджета движения денежных средств.
Комментарии