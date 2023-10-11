Екатерина Колинько I Бухгалтерия МАКЛЕР в Красном уголке бухгалтера

Ольга Антипова в Красном уголке бухгалтера

Добрый день, такой вопрос. ИП имеет патент на производство мебели. Часть мебели изготавливается по индивидуальным чертежам, а часть мебели он продаёт через маркетплейсы. Вопрос: можно ли применять патент при продажах на маркетплейсах собственных изделий? Читала что да, но ссылки на разъяснения или закон не нашла.