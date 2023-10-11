Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ольга Антипова
Можно ли применять патент при продажах на маркетплейсах собственных изделий?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Комментарии1
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Постараюсь ответить, патент можно применять только для розницы. На маркетплейсах патент применять не получится. Интернет-торговля не относится к рознице в целях применения ПСН