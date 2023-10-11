Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елена
Можно ли вместо командировок установить разъездной характер работы?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Добрый день.1С БП8.3 релиз 3.0.143.27ООО УСН доходы минус расходы. Неверно принимаются в расходы страховые взносы за 3 квартал (встает сумма больше начисленной и уплаченной). Перепроводила доки и перзакрывала месяцы, все без толку. На сайте 1С в Проблемные ситуации и ошибки по релизам такой ошибки не нахожу. Это программный сбой?
Если на сайте вашей компании можно оставить свои контакты для обратной связи, приобрести товар или услугу, подписаться на рассылку, значит, вы обрабатываете персональные данные пользователей и вам нужно следовать нормам 152-ФЗ. Разберем, как работать с личной информацией клиентов, чтобы не нарушать законодательство.
Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом
Собрали для вас основные проводки для учета НДС. Убедитесь, что у вас все верно.
Ряд сотрудников еженедельно на 6 дней уезжают в другой город работать. Организация снимает для них квартиру, компенсирует проезд. Сейчас оформляем еженедельные командировки с выплатой суточных. Однако при таком подходе, сотрудники получают небольшие отпускные. Подскажите, если не через командировки, как можно ещё оформить такой режим работы?
Хотите дольше пользоваться преимуществами УСН и патента поэтому задумались о дроблении бизнеса? Не торопитесь — такая экономия может привести к банкротству и даже уголовной ответственности.
В России экспорт и импорт осуществляются с применением информационной системы Федеральной таможенной службы (ФТС). Регистрация в системе обязательна для всех участников внешнеэкономической деятельности.
Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — Всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.
Организация, ОСНО, закупает оборудование с целью перепродажи белорусскому контрагенту. Кто должен уплачивать таможенные пошлины и НДС для ситуаций: оборудование закупается в Китае, на территорию РФИмпорт-экспорт
Организация ООО на УСН деятельность не ведется более 3 лет. Будем ликвидировать в упрощенном порядке. Вопрос в какой срок предоставлять отчетность до подачи заявления в ИФНС или в течении 3 месяцев вЛиквидация упрощенная
Насколько финансовая грамотность необходима персоналу? Что более рискованно — повышение самостоятельности сотрудников с вероятностью их дальнейшего ухода из компании или ограничение доступа к информации и возможностей карьерного роста?
ИП без сотрудников, УСН 6%. В ЛК некая сумма зарезервированной переплате по взносам 1% с превышения 300 тыс. Все это на на 1.10.23. Фиквзносы не перечислялись. Можно как-то эту переплату перенести с резерва 1% в резерв фиксированных взносов и уменьшить на эту сумму налог по УСН за 3 кв и уменьшить на эту сумму фиксированный платеж по взносам за 23 год?
В статье речь пойдет об основных формах реорганизации акционерного общества, а также основаниях к проведению процедуры.
Меня зовут Рузанна Оганесян, я практикующий бухгалтер и аудитор. В своей любимой профессии я уже почти 25 лет.
Иммиграция для пенсионеров становится все более актуальной темой в современном мире. Множество пожилых людей ищут возможности провести свои золотые годы в новой стране, где они могли бы наслаждаться красивой природой, культурным богатством и доступной медицинской помощью.
Система внутреннего контроля оборотных активов позволяет оперативно оценивать риски вложений в ресурсы предприятия, оптимизировать затраты, своевременно принимать управленческие решения. Что такое оборотные активы и как выстроить эффективную систему контроля и управления ими, читайте в материале.
Добрый день, такой вопрос. ИП имеет патент на производство мебели. Часть мебели изготавливается по индивидуальным чертежам, а часть мебели он продаёт через маркетплейсы. Вопрос: можно ли применять патент при продажах на маркетплейсах собственных изделий? Читала что да, но ссылки на разъяснения или закон не нашла.
Общество при несоблюдении требований НК РФ неправомерно включило резерв по долгосрочной мотивации сотрудников в расходы.
Коллеги, добрый день. Кто-либо сталкивался с проблемой оформления доверенности МЧД в ЛК на сайте ФТС? Это нужно для подачи статформ. Пришел отказ в регистрации доверенности с комментарием, что реквизиты организации не соответствуют реквизитам в базе данных ФНС. В чем проблема может быть?
Если при расчете с покупателем продавец не сформировал с помощью онлайн-кассы чек или в уже готовом документе нашлась ошибка, необходимо пробить чек коррекции. Причем это важно сделать до момента, как информация об ошибке станет известна налоговой инспекции, иначе организацию могут оштрафовать.
КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.
Всем добрый день! Поделитесь, пожалуйста, кто как работает в торговых организациях с гособоронзаказом: прямые затраты помимо стоимости закупки (транспортные, хранение и пр.) включаете в стоимость товара на 41 счете или отдельно учитываете на 44 счете. И что берете за основу для распределения общих расходов выручку, оплату труда?
Из практики адвоката по возврату ошибочно перечисленных денежных средств.
Комментарии