Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Olga
На счете 76.07.2 повис остаток. Как его закрыть?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Налоговики резервируют имущественные налоги с сальдо ЕНС, куда ИП платит взносы и другие налоги. Подходит срок уплаты, денег на сальдо не хватает, но ФНС не видит проблемы — заплатите еще раз. Вводится требование о продаже валютной выручки, указ еще не опубликовали, а его уже обсуждают. Работник может отправить заявление на увольнение телеграммой.
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В этом видео я расскажу про подставу от налоговой инспекции для всех предпринимателей, которые снимают наличку.
Добрый день! ИП на ПСН. Взяли патент с работниками на октябрь. До 31.10.23 нужно будет оплатить патент. Как правильно уменьшить сумму патента на страховые взносы за работников за октябрь? Оплатить в октябре, подать заявление на уменьшение патента и все? После уплаты подать уведомление об исчисленных налогах? Спасибо.
ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.
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При увольнении сотрудник должен получить все положенные ему выплаты в последний день работы: зарплату, неотгулянный отпуск, другие компенсации. Так гласит ст. 140 ТК. Если человека не было в офисе, компания должна перечислить деньги на следующий день после его требования о расчете. Но можно ли рассчитаться с работником раньше?
Добрый день! ООО перешло на ОСНО с 01.07.23г., то есть фактически на УСН (доходы минус расходы) находилось только в 1 и 2 квартале 23 года. При заполнении декларации по УСН за 23 год. как необходиЗаполнение декларации УСН за неполный год
Добрый день! Нужна консультация. Ситуация непонятная. Клиент не знает как правильнее сделать приобретение: как физлицо или ИП(УСН 6%). Он хочет приобрести участок земли в промзоне с полуразрушенным здНИФЛ для ИП или физлица
Компания (ОСНО) хочет передать по договору ссуды оборудование на 2 календ. недели для тестов. Стоимость оборудования 570 тыс руб(с НДС). 1) Ссудодатель должен заплатить с этой передачи НДС 95000 ? 2) Как быть с НДС при возврате оборудования через 2 недели? 3) Что делать с НДС при последующей продаже без возврата?
Добрый день. Лизинг. Акт сверки по нулям. Все счета закрылись, кроме 76.07.2, висит остаток 1 тыс руб, это как раз выкупная стоимость. Не могу понять, где может рвать?
С 2023 года все платежи компания или ИП переводят на единый налоговый счёт (ЕНС). У этого счёта формируется сальдо, которое показывает, есть ли у плательщика налоговые задолженности или переплата. Подробнее о том, что такое сальдо и как оно формируется, читайте в нашей статье.
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Власти готовят поправки в НК и разработали направления налоговой политики на 2 года вперед. Подготовили небольшой обзор для бухгалтеров по УСН.
Подскажите пожалуйста что в настройках 1С не так. Формирую уведомление об исчисленных налогов. По НДФЛ в проводках движение НДФЛ не отображается налоговая куда начисляется сумма. В итоге в оборотке по счету 68.01.01 не перекрываются суммы. И в уведомлении следующего месяца сумма прибавляется за предыдущий месяц
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