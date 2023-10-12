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Как рассчитать и оплатить НДС ссудодателю?

Компания (ОСНО) хочет передать по договору ссуды оборудование на 2 календ. недели для тестов. Стоимость оборудования 570 тыс руб(с НДС). 1) Ссудодатель должен заплатить с этой передачи НДС 95000 ? 2) Как быть с НДС при возврате оборудования через 2 недели? 3) Что делать с НДС при последующей продаже без возврата?
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Комментарии

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