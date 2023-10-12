Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Grizmo
Можно ли снять контракт с учета в банке при минусовом сальдо?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Сегодня пятница, тринадцатое, осень и за окном редкий солнечный чудесный день😀 Работа работой, но отчеты и прочая текучка от нас никуда не убегут и мы обязательно все сделаем и сдадим вовремя!
Добрый день. ООО принимает оплаты на р/сч от физлиц. Надо ли указывать еmail и телефон в чеке? Если надо пробить чеки за прошлый месяц ( у компании не было кассы), тогда на каждый пробитый чек свою служебную о неприменении ККТ или можно в одной записки указать все операции?
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Подскажите, пожалуйста, в Форме 6-НДФЛ за 9 квартал строки 140 и 160 должны быть равны? Зарплату выплачивает 10 числа, аванс 25 числа.
Предлагается защитить жертв от преследований. Законопроект касается граждан, которым кто-то может нанести ущерб. Потенциальному обидчику будет запрещено к ним подходить.
Обязанность сдачи отчетности в контролирующие органы наступает практически сразу после регистрации ИП или организации. Разберем, какие отчеты сдают новые компании и предприниматели в ИФНС, Росстат и Социальный фонд.
Вчера обнаружила, что не представлены СПД по трем импортным операциям за 2020 год. В прошлом году у нас было первое такое нарушение, отделались предупреждением. Срок действия договора истекает в декабре этого года, смогу ли я снять контракт с учета в банке при минусовом сальдо или мне придется подавать недостающие справки?
Тише едешь — дальше будешь. Кажется, что сейчас как раз то самое время, когда стоит снизить планку риска и пореже смотреть на эмитентов с низким рейтингом, а взглянуть на более надёжные компании. Выбрал 10 ликвидных корпоративных выпусков от 1 до 3 лет с постоянным купоном и без оферты. Без М.Видео и без Роснано. Рейтинг от A- и выше, даже без BBB+.
Если в заявлении о зачете о зачете в счет предстоящих обязанностей по уплате налога 1% с дохода я допустил ошибку. Допустим вместо 10 тысяч за 1 квартал, заплатил 11 тысяч, как исправить эту ошибку?Ошибка в заявлении о зачете
Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, ИП - занимается продажей запчастей и мото экипировки, применяет розничную торговлю (патент) и УСН для продажи маркированного товара. Иногда применяет комиссионныйРасчет выручки при применении патента и УСН
В Минфин поступило предложение ввести целевой налог на содержание собак в МКД.
Предлагается установить выплату новобрачным
Рассматривается вопрос об учете оператором электронной площадки платы за участие в электронных процедурах в целях применения пониженной ставки по налогу на прибыль
Выдача заработной платы работнику — нерезиденту РФ (кроме иностранных работников, имеющих вид на жительство) наличными является нарушением валютного законодательства РФ.
Добрый вечер. Если дистанционному сотруднику полагается по трудовому договору компенсация за пересылку техники, если чек предоставлен уже после увольнения, нужно ли в доход в натуральной форме включать и взносами облагать ?
Подскажите коллеги . 01.09.23 Наша фирма на УСН выкупила долг (по договору цессии )по кредитному договору от 09.01.23 частично погашенного должником старому кредитору. Мы перечислили на расчётный счёт старого кредитора сумму по договору цессии.
ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.
В первую очередь, необходимо различать вызовы в налоговую инспекцию для дачи пояснений (например, при проведении так называемых «комиссий») и вызовы собственно на допрос.
Налоговики резервируют имущественные налоги с сальдо ЕНС, куда ИП платит взносы и другие налоги. Подходит срок уплаты, денег на сальдо не хватает, но ФНС не видит проблемы — заплатите еще раз. Вводится требование о продаже валютной выручки, указ еще не опубликовали, а его уже обсуждают. Работник может отправить заявление на увольнение телеграммой.
Закройте год по новым правилам бухучета! Подготовили для вас мастер-класс по ФСБУ и подробный разбор новых правил ведения воинского учета.
В этом видео я расскажу про подставу от налоговой инспекции для всех предпринимателей, которые снимают наличку.
Добрый день! ИП на ПСН. Взяли патент с работниками на октябрь. До 31.10.23 нужно будет оплатить патент. Как правильно уменьшить сумму патента на страховые взносы за работников за октябрь? Оплатить в октябре, подать заявление на уменьшение патента и все? После уплаты подать уведомление об исчисленных налогах? Спасибо.
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