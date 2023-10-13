Больничный: 100% выплаты после 8 лет стажа, общий или компании?

Здравствуйте, а можете разъяснить по поводу больничных, 100% выплачивается при стаже от 8 лет, это стаж в определенной компании или стаж общий беспрерывный? Просто на работе часто говорят про то, что в данной компании, насколько это правомерно?