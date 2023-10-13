Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Dytorev.
Больничный: 100% выплаты после 8 лет стажа, общий или компании?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Рассматриваются наиболее интересные налоговые события за месяц.
Здравствуйте, а можете разъяснить по поводу больничных, 100% выплачивается при стаже от 8 лет, это стаж в определенной компании или стаж общий беспрерывный? Просто на работе часто говорят про то, что в данной компании, насколько это правомерно?
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Комментарии1
Чушь, считается общий стаж, а не на конкретной работе! Читайте законы