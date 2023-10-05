Как заполнять отчеты РСВ без ошибок по предельной базе?

Добрый день, коллеги! Возможно, кому-то будет полезно. Столкнулась с тем, что при заполнении отчета РСВ за 9 месяцев при проверке в сервисе ЭДО выскочила ошибка: количество лиц, которым начислены СВ с начала года в пределах ЕПВБ меньше, чем за предыдущий отчетный период.

Логично предположить, что с течением времени заработная плата может только увеличиться и как в моем случае, превысить предельную базу. Однако ИФНС так не считает. По мнению налоговиков (вернее, их контрольных соотношений), неважно, у скольких сотрудников зарплата превысит предельную сумму, тех, у кого не превысит, не может стать меньше. Поэтому учитывайте это при заполнении отчетов. Как говорится: «Этого нельзя понять. Это нужно запомнить».

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Elena Scovorodkina