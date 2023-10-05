Как поставить автомобиль на учёт по договору уступки?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста алгоритм постановки на учёт автомобиля по договору уступки(цессии). Мы новые лизингополучатели по договору уступки. Не могу найти информацию и понять по какой схеме поставить такой автомобиль на учёт? Он ставится по той же схеме что и обычный лизинг или как то иначе? Подскажите пожалуйста 🙏