Как в ЗУП сделать переводы сотрудников по подразделениям без изменения штатного расписания?

Добрый день. Как можно в ЗУП делать переводы сотрудников по подразделениям, но что бы не нужно было менять штатное расписание (в штатном расписании не должно быть вообще подразделений, только 1), но при этом что бы в отражении зп сотрудники вставали по нужным подразделениям?