Нужно ли компании-экспедитору платить налог на прибыль?

Компания-экспедитор заключает договоры с иностранными экспедиторами на международную перевозку (как ЕАЭС, так и не ЕАЭС). Является ли она налоговым агентом по налогу на прибыль, должна ли платить налог на доход и сдавать Расчет? Если договор заключен с экспедитором, то не нужно, а если именно с перевозчиком, то надо?