Как облагать имущество сверх взноса в УК на НДС?

Деньги на р/с 20 тыс, товары на 50 тыс. 10 тыс денег ничем не облагаю- это возврат УК. 10 тыс денег признаю дивидендами, облагаю 15%. 50 тыс.товар тоже признаю дивидендами и облагаю 15%. Но читаю, что стоимость им-ва ( товар)сверх взноса в УК надо облагать НДС и выставлять сч-факт для себя при этом ссылка на письмо минфина от 15 года. № 03-07-11/39115 и еще ряд писем. И я запуталась. Имею право признать дивидендами, откуда НДС?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анна