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Красный уголок бухгалтера

Какой ОКТМО указывать при уплате взносов за травматизм в Московской области?

Добрый вечер! Травматизм! С КПП понятно, а ОКТМО? Я же свое пишу? Или надо их указывать? Московская область.
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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Татьяна К

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

Клерк.Ру

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Комментарии

2
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    указывают ОКТМО компании, а не СФР. По крайней мере, такие рекомендации давало отделение СФР по Санкт-Петербургу.

    А вот новые реквизиты ОСФР по г. Москве и Московской области:

    КПП – 770801001;

    ОКТМО – 45378000.

    Юридический адрес: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 3, к. А.

  • Логотип o.kurbanova2015
    o.kurbanova2015 52 минуты назад

    По мск и области ставьте 45378000

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