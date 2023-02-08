Взносы на травматизм

❗ В платежке на страховые взносы по травматизму надо указывать статус 08 и свой ОКТМО

Новые статусы 01 и 02 для платежных поручений действуют для уплаты налогов и взносов, которые администрирует ФНС. Для взносов в СФР действуют свои правила.

Версия для печати

Вопрос задала подписчица нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Правила составления платежных поручений для налогов и взносов регламентируются приказом Минфина № 107н.

Статусы указаны в приложении № 5 к этому приказу.

Для платежей в бюджет, которые не касаются ФНС, действует статус 08.

В обновленной версии этого документа описание статуса 08 изменилось так:

Было

Стало

плательщик – юрлицо, ИП, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава КФХ, осуществляющие перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ (за исключением налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами)

плательщик – юрлицо, ИП, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава КФХ, осуществляющие перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ (за исключением платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами)

 

То есть, по-прежнему при уплате взносов по производственному травматизму в платежке будет статус 08.

КБК – 79710212000061000160.

Реквизиты для уплаты можно найти на сайте СФР своего региона.

Что касается ОКТМО, то указывать надо свой. Об этом, в частности, сообщает отделение СФР по Санкт-Петербургу.

1

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Закон 115-ФЗ в 2023 году: как бизнесу общаться с банками и что сейчас известно про платформу ЗСК

Сейчас все российские банки подключены к платформе «Знай своего клиента». Это значит, что они напрямую получают информацию от ЦБ о причастности клиентов к подозрительным операциям. Это нужно, как минимум, чтобы исключить нелегальное обналичивание средств и вывод их за границу. ЦБ уже обещает открыть доступ к платформе для малого и среднего бизнеса.

Закон 115-ФЗ в 2023 году: как бизнесу общаться с банками и что сейчас известно про платформу ЗСК

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще