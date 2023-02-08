❗ В платежке на страховые взносы по травматизму надо указывать статус 08 и свой ОКТМО

Вопрос задала подписчица нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Правила составления платежных поручений для налогов и взносов регламентируются приказом Минфина № 107н.

Статусы указаны в приложении № 5 к этому приказу.

Для платежей в бюджет, которые не касаются ФНС, действует статус 08.

В обновленной версии этого документа описание статуса 08 изменилось так:

Было Стало плательщик – юрлицо, ИП, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава КФХ, осуществляющие перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ (за исключением налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) плательщик – юрлицо, ИП, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава КФХ, осуществляющие перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ (за исключением платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами)

То есть, по-прежнему при уплате взносов по производственному травматизму в платежке будет статус 08.

КБК – 79710212000061000160.

Реквизиты для уплаты можно найти на сайте СФР своего региона.

Что касается ОКТМО, то указывать надо свой. Об этом, в частности, сообщает отделение СФР по Санкт-Петербургу.