Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Оля
Какую дату ставить в заявлении об отмене зачета и дату заявления?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
В уведомлении за октябрь не будет взносов. Будет и НДФЛ с 23 августа по 22 сентября и квартальные авансовые платежи по другим налогам.
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников.
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IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.
Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.
В мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
Рассказываем в мини-курсе, как по нормам законодательства соблюсти срок хранения первичной документации.
Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.
Добрый день! Как правильно нужно оформить порчу овощей и фруктов на складе в связи с неправильным хранением? И как это нужно отразить в бухгалтерии?Списание товаров
Добрый день! Подскажите надо ли сдавать нулевой ефс-1 ип без работников?Ефс1 ип без работникоа
Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.
В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.
РСВ — документ, который обязаны ежеквартально сдавать в ИФНС все работодатели. В нем отображаются данные о выплаченных страховых взносах за наемных работников и исполнителей на договорах ГПХ. Разберем подробно, как заполнить расчет по страховым взносам за 3 квартал 2023 года.
В конце июня 2023 года, когда вступил в силу закон от 28.06.2022 № 193-ФЗ, который позволил физлицам, в том числе самозанятым, регистрировать на себя товарные знаки.
Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.
В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как организовать защиту персональных данных и не получить штрафные санкции за утечку.
ЕФС-1 — сдают все работодатели с 2023 года. Особенность данной формы заключается в том, что она состоит из несколько разделов, которые сдаются в СФР в разные сроки. Разберем в составе каких разделов и когда необходимо сдать ЕФС-1 в октябре 2023 года.
Рассказываем в мини-курсе, что делать с кредиторской или дебиторской задолженностью в случае исключения контрагента из ЕГРЮЛ.
Сначала обязанность формируется по уведомлению, потом это начисление уходит и приходит начисление по декларации. Рассказываем, в какие сроки все это проводят.
КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.
Для ООО с 1 июля 2023 г. доступен упрощенный порядок ликвидации, при условии, что они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, соблюдены определенные требования и корректно заполнено заявление.
ФНС опубликовала письмо от 17.08.2023 № БВ-4-7/10590 в котором определены условия заключения мировых соглашений по налоговым спорам. В мини-курсе разбираем, как заключить мировое соглашение с налоговой и рассказываем об особенностях досудебного урегулирования споров по налоговым вопросам.
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