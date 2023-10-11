Как провести зачет аванса за месяц в 1C?

Коллеги, помогите пожалуйста 🙏 Очень срочно нужно. Лизингодатель выставляет сч-ф на поступление, в которой одна строка это лизинговый платёж за месяц, а во второй пишет — зачёт аванса за месяц. При этом сч-ф на аванс не выдаёт. Как мне провести это в 1С?