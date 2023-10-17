Как правильно пересчитать цену товара при реализации

Организация (УСН 15%) оплатила 2 раза товар в рублях по курсу банка (формула условных единиц отсутствует), товар пришел в евро в чистых, спустя время и дальше он должен продаваться в рублях.

Я создала договор в уе, там поставила курс евро при оплате, 60 сч закрыла. Но я понимаю, что дальше, при реализации, у меня товар должен пересчитываться по курсу на текущую дату и что-то мне подсказывает, что он считает неправильно.

Подскажите, я зря паникую или я все-таки сделала не так. Тут явно, пусть даже виртуально отсутствует операция по покупке валюты, может имеет смысл ее сделать?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анастасия.