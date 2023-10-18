Почему УСН отсутствует на налог.ру и был отказ по патенту?

Такая проблема: подавали в конце сентября заявление на открытие ИП электронно на налог ру. При отправке заявления указали про УСН и подали там же заявление на патент — поставили галочку «с даты открытия ИП». ИП зарегистрирован 26 сентября, в реестре указаны заявления на УСН и патент. НО ни УСН нет на налог.ру (спецрежима). И в патенте отказано. Причина: