Нужно ли повторно подавать заявление в прежнюю налоговую?

Добрый день, организация меняет место нахождения. Изменения проходят в 2 этапа. 1 этап подали заявление о решение сменить место нахождения общества в налоговую в которой зарегистрированы, получили выписку из ЕГРЮЛ, о том что решение зарегистрировано.

Затем через 30 дней подали заявление о смене место нахождения в регистрирующую налоговую по новому адресу, из за ошибок в заявлении получили отказ. Исправленное заявление не подали в 3-ех месячный срок. Сейчас будем подавать заявление заново, скажите пожалуйста в прежнюю налоговую нам же не надо сейчас подавать заявление, раз у нас есть выписка с регистрацией нашего решения о смене место нахождения общества?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Бучек Виктория