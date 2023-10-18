Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Galina Markina
Какие документы предоставляет поставщик при импорте из Киргизии?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.
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Комментарии2
Борис МальцевфаундерКлерк
Добрый день!
На Клерке есть свежая статья: https://www.klerk.ru/blogs/businesslegko/573197/
Вилен Гарбузов
Добрый день.
НДС, который вы уплатили при ввозе товаров из ЕАЭС (а Киргизия в него входит), вы можете принять к вычету после того, как налоговый орган подтвердит уплату налога (п. 26 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).
Для этого надо в налоговую подать декларацию по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС, заявление о ввозе и другие документы, подтверждающие ввоз товаров и уплату НДС. Срок подачи декларации и документов - не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ввезенные товары приняты на учет.
Заявление о ввозе и другие представленные документы инспекция проверит в течение 10 рабочих дней (п. 6 Правил заполнения заявления о ввозе). Если ошибок нет и все документы в порядке, инспекция подтвердит уплату налога.
Если заявление о ввозе вы подавали на бумаге, инспекция в разд. 2 заявления поставит отметку об уплате налога.
Три экземпляра заявления с отметками инспекция вернет вам. Два из них вы передадите своему поставщику, чтобы он смог подтвердить нулевую ставку (п. 6 Правил заполнения заявления о ввозе, пп. 3 п. 4 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).
Если заявление вы подавали в электронной форме, инспекция также в электронной форме направит вам отдельный документ с подтверждением уплаты налогов. Поставщику вы направите в электронном или бумажном виде копии своего заявления и подтверждающего документа, полученного от инспекции (п. 6 Правил заполнения заявления о ввозе).
Вычет налога можно получить, если товары вы будете использовать в деятельности, облагаемой НДС.
Для этого заявление о ввозе с отметками налоговой инспекции зарегистрируйте в книге покупок за тот квартал, в котором инспекция подтвердила уплату налога.
Вы можете перенести этот вычет на следующие периоды, но не далее трех лет (п. 2 ст. 171, п. 1.1 ст. 172 НК РФ).
Если вы неплательщик НДС (УСН, ЕСХН или освобождение от НДС) или товары будут использоваться в деятельности, не облагаемой НДС, то НДС возместить вы не можете
Отсюда: https://club.klerk.ru/t/vozvrat-nds-pri-importe-tovara-iz-kirgizii/780119