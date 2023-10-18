Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера
ВЭД

Какие документы предоставляет поставщик при импорте из Киргизии?

Добрый день! Подскажите, кто сталкивался. Импорт из Киргизии. Какие документы предоставляет поставщик? Счет-фактуру, накладные дают? Спасибо
25

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Galina Markina

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

Клерк.Ру

32 подписчика

Комментарии

2
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    Вчера в 23:48

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Добрый день!

    На Клерке есть свежая статья:  https://www.klerk.ru/blogs/businesslegko/573197/

  • Логотип Вилен_Гарбузов
    Вилен_Гарбузов
    Вчера в 23:53

    Вилен Гарбузов

    Добрый день.

    НДС, который вы уплатили при ввозе товаров из ЕАЭС (а Киргизия в него входит), вы можете принять к вычету после того, как налоговый орган подтвердит уплату налога (п. 26 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

    Для этого надо в налоговую подать декларацию по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС, заявление о ввозе и другие документы, подтверждающие ввоз товаров и уплату НДС. Срок подачи декларации и документов - не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ввезенные товары приняты на учет.

    Заявление о ввозе и другие представленные документы инспекция проверит в течение 10 рабочих дней (п. 6 Правил заполнения заявления о ввозе). Если ошибок нет и все документы в порядке, инспекция подтвердит уплату налога.

    Если заявление о ввозе вы подавали на бумаге, инспекция в разд. 2 заявления поставит отметку об уплате налога.
    Три экземпляра заявления с отметками инспекция вернет вам. Два из них вы передадите своему поставщику, чтобы он смог подтвердить нулевую ставку (п. 6 Правил заполнения заявления о ввозе, пп. 3 п. 4 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС).

    Если заявление вы подавали в электронной форме, инспекция также в электронной форме направит вам отдельный документ с подтверждением уплаты налогов. Поставщику вы направите в электронном или бумажном виде копии своего заявления и подтверждающего документа, полученного от инспекции (п. 6 Правил заполнения заявления о ввозе).

    Вычет налога можно получить, если товары вы будете использовать в деятельности, облагаемой НДС.

    Для этого заявление о ввозе с отметками налоговой инспекции зарегистрируйте в книге покупок за тот квартал, в котором инспекция подтвердила уплату налога.

    Вы можете перенести этот вычет на следующие периоды, но не далее трех лет (п. 2 ст. 171, п. 1.1 ст. 172 НК РФ).

    Если вы неплательщик НДС (УСН, ЕСХН или освобождение от НДС) или товары будут использоваться в деятельности, не облагаемой НДС, то НДС возместить вы не можете

    Отсюда: https://club.klerk.ru/t/vozvrat-nds-pri-importe-tovara-iz-kirgizii/780119

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