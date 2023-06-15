НДС и отчетность при импорте из стран ЕАЭС в 2023 году

При импорте из стран ЕАЭС есть свои особенности — ввозной НДС и оформление специальной отчетности. Расскажем о налогообложении импорта из стран ЕАЭС.

Отчеты при импорте из стран ЕАЭС

Так как у стран, входящих в состав ЕАЭС, единое таможенное пространство, то при импорте с их территории таможенную декларацию сдавать не нужно. Но перед таможней отчитаться все же придется — подать статистическую форму учета перемещения товаров.

Форма и порядок заполнения отчета утверждены постановлением Правительства от 19.06.2020 № 891.

Отчет предоставляется в электронном формате, подписанный УКЭП. Предварительно импортеру нужно зарегистрироваться в качестве участника ВЭД в специальной информационной системе.

Отчитаться за импортный товар, полученный в текущем месяце, необходимо не позднее 10 рабочих дней следующего календарного месяца.

Неисполнение данной обязанности или представление отчета с ошибками может привести к штрафам в соответствии со ст. 19.7.13 КоАП.

Сдать электронный отчет можно с помощью специального сервиса сдачи отчетности, например, СБИС от Бизнес Легко. Это облачная программа, которая помогает подготовить и сдать в контролирующие органы отчетность через интернет. Кроме того, СБИС подскажет, что, куда и когда сдавать — так вы не пропустите важные отчетные даты. Подключиться к сервису

Электронная отчетность через Интернет во все госорганы Помогаем предпринимателям подготавливать и сдавать отчетность через интернет во все государственные органы Вместе со СБИС отправка отчетности в налоговую в электронном виде станет привычным делом без мучительных хлопот Оставить заявку

Исчисление НДС при импорте из ЕАЭС

При импорте из государств ЕАЭС в Россию, импортер должен уплатить НДС в соответствии с договором о ЕАЭС. То есть платят налог все, в том числе и освобожденные от уплаты НДС по ст. 145 НК. Налог уплачивается до 20 числа месяца, следующего за регистрацией ввозимых товаров.

Тут важно отметить, что НДС уплачивается через ЕНС, но срок его уплаты остается прежним.

Декларацию по косвенным налогам необходимо предоставить в этот же срок. Уведомление подавать не требуется, налоговые органы возьмут нужные данные в декларации.

Способ сдачи декларации по НДС (импорт из ЕАЭС) зависит от среднесписочной численности работников в предыдущем календарном году:

Если численность штата компании не превышает 100 человек, то отчитаться можно на бумаге.

Если количество сотрудников превышает эту величину, то подать декларацию можно только в электронном виде.

Для того чтобы подать декларацию в срок и без ошибок, воспользуйтесь специальным сервисом сдачи отчетности СБИС от Бизнес Легко. Система следит, чтобы цифры сходились не только в одном документе, но и между разными отчетами так, как этого требует налоговая. В систему уже заложены все контрольные соотношения, по которым отчеты проверяют сами госорганы. Подключиться к сервису

К декларации нужно приложить документы:

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в бумажном или в электронном виде, подписанное электронной подписью;

выписку из банка, подтверждающую уплату НДС;

товаросопроводительные документы;

счета-фактуры;

договоры, контракты.

Можно вместо оригиналов предоставить копии всех документов, кроме заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Однако из общих правил есть исключения:

Например, импорт ряда товаров, перечисленных в статье 150 НК, в том числе и из стран ЕАЭС, не облагается налогом.

Если перемещение товаров происходит в рамках одного юридического лица, то обязанность начисления и уплаты «ввозного» НДС не возникает.

Речь идет о ситуации, когда товар ввозится в РФ из филиала, расположенного на территории страны ЕАЭС. Это подтверждает Минфин в письме от 30.11.2020 № 03-07-14/104263.

Вычет «импортного» НДС

Если налогоплательщик не освобожден от уплаты НДС, то налог, уплаченный при импорте из ЕАЭС, можно принять к вычету (п. 26 приложения № 18 к договору о ЕАЭС, п. 2 ст. 171 НК).

Согласно ст. 171 и 172 НК вычет «ввозного» НДС возможен после принятия товаров к учету и при наличии документов, подтверждающих фактическую уплату налога при ввозе товаров. Дополнительных требований для принятия НДС к вычету в НК нет.

В то же время, при ввозе товаров из стран ЕАЭС налогоплательщик в книге покупок указывает номер и дату заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметками налоговых органов об уплате НДС и платежного поручения, подтверждающего уплату налога.

Таким образом, сложности возникают, если «ввозной» налог уплачен в одном квартале, а отметка налоговиков на заявлении приходится на другой квартал. Например, налог уплатили в июне, а отметка налоговиками проставлена в июле, применить вычет во втором квартале не получится.

Момент возникновения у налогоплательщика права на вычет по НДС трактуется неоднозначно:

с момента уплаты «ввозного» НДС и принятия на учет товаров;

или имеется также дополнительное условие — наличие у организации заявления с отметкой налогового органа об уплате налога.

Учитывая, что судебная практика, в том числе Верховный суд, не в пользу компаний, более безопасным будет отражать вычет «ввозного» НДС в квартале, когда инспекторы поставят соответствующую отметку в заявлении.

Суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров в Россию из государств-членов ЕАЭС, могут быть заявлены к вычету в течение 3 лет после принятия к учету товаров. Срок исчисляется с момента принятия к учету товаров, а последний квартал для заявления вычета — тот, в котором истекает трехлетний срок.

Сдавайте электронную отчетность во все контролирующие органы с первого раза. В этом поможет специальный сервис для сдачи отчетности СБИС от Бизнес Легко. В системе собраны все бухгалтерские и налоговые отчеты, которые всегда в актуальной форме. А круглосуточная поддержка оперативно решит все возникающие вопросы.

Электронная отчетность через Интернет во все госорганы Помогаем предпринимателям подготавливать и сдавать отчетность через интернет во все государственные органы Вместе со СБИС отправка отчетности в налоговую в электронном виде станет привычным делом без мучительных хлопот Оставить заявку

Реклама: ООО «БИЗНЕС ЛЕГКО», ИНН: 9724022968, erid: