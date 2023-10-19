Можно ли уволить работника-иностранца до окончания срока отстранения?

Считается ли это нарушением? И в заявление в миграционную службу указывать старый номер патента или он уже не действителен?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя inna
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, Как внести уставный капитал на расчетный счет.
Все организации, независимо от формы собственности, обязаны вести воинский учет своих сотрудников и сдавать по ним отчетность в военкомат. Основным документом воинского учета организации является форма № 18.
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Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.
Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.
Разбираемся в мини-курсе, какие суммы можно выдать под отчет подрядчикам и сотрудникам по договору ГПХ, чтобы не получить претензии ФНС.
Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?
Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.
Физ лицо вносит в качестве пая в ЗПИФ 100% долю в организации, применяющей УСН. Вопросы: Внесение возможно в качестве доли в ООО или в качестве имущественного комплекса? По какой стоимости должноЗПИФ, физ.лицо, пай
Добрый день, вопрос по ПСН. Налогоплательщик применяет ПСН в период с 01.01.21 по 31.12.21. После проведения КМП и доначисления суммы налога на усно в связи с превышением предельной суммы дохода, провПСН возвраты
Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?
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Иногда увольняемый сотрудник отказывается поставить подпись, что он ознакомлен с приказом, или возникают иные обстоятельства, по которым получить визу увольняемого невозможно. Но ТК требует, чтобы подпись была. Как выйти из ситуации?
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур.
Имущественные налоги физлиц заранее списывают с сальдо ЕНС (в том числе, у ИП). Но если у ИП не хватит денег на другие налоги, это списание отменяют. А потом снова проводят списание, как только у ИП на ЕНС появляются деньги.
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IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.
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