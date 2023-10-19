Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Оксана Меновщикова
Где найти обучающие материалы по бухгалтерскому учету в транспортной компании?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Все организации, независимо от формы собственности, обязаны вести воинский учет своих сотрудников и сдавать по ним отчетность в военкомат. Основным документом воинского учета организации является форма № 18.
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, Как внести уставный капитал на расчетный счет.
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Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор электронных цифровых символов, который позволяет подтвердить достоверность электронного документа. Разберем, какая подпись нужна предпринимателю, и как ее получить.
Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.
Разбираемся в мини-курсе, какие суммы можно выдать под отчет подрядчикам и сотрудникам по договору ГПХ, чтобы не получить претензии ФНС.
Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?
Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно посчитать компенсацию за неиспользванный отпуск. Работник принят на работу 01.12.2021. Все месяцы 2021 года отработаны полностью (ни отпусков, ни болРасчет компенсации за неиспользованный отпуск
Добрый день, ООО на УСН приобрело помещение для сдачи в аренду, цена по договору 86.7 мл.руб. Кадастровая стоимость 52.9мл.руб. В бухгалтерский учет и в расходы по УСН мы учитываем уплаченную сумму пПриобретение основного средства
Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?
В 2024 году можно будет применять УСН при доходе до 265,8 млн рублей.
В мини-курсе рассказываем, как внешнему совместителю оформить декретный отпуск.
Разбираемся в том, что относят к материальным затратам, какими они бывают и как их учитывать.
Иногда увольняемый сотрудник отказывается поставить подпись, что он ознакомлен с приказом, или возникают иные обстоятельства, по которым получить визу увольняемого невозможно. Но ТК требует, чтобы подпись была. Как выйти из ситуации?
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур.
Имущественные налоги физлиц заранее списывают с сальдо ЕНС (в том числе, у ИП). Но если у ИП не хватит денег на другие налоги, это списание отменяют. А потом снова проводят списание, как только у ИП на ЕНС появляются деньги.
Рассказываем основные правила учета доходов и расходов при использовании метода начисления в бухгалтерском учете.
В мини-курсе рассказываем, что проверить в чеке самозанятого и на какие графы обратить особое внимание.
Гибким называется такой график, при котором трудящийся самостоятельно – хотя и по согласованию с работодателем, – определяет, когда начинать рабочий день и когда его завершать (ст. 102 ТК).
В уведомлении за октябрь не будет взносов. Будет и НДФЛ с 23 августа по 22 сентября и квартальные авансовые платежи по другим налогам.
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников.
IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.
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