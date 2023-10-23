Почему пришло сообщение в ЛК, а не в СБИС?

В кабинет ИП пришло сообщение от налоговой. Все сообщения, требования и тд приходят в СБИС. Это увидала случайно. Пришло 24.10.23 запрос о предоставлении документов и информации. Не могу открыть ни с одного компа. Остальные документы из кабинета открываются. Пишет не установлен плагин. В чем может быть проблема? И почему вдруг пришёл в ЛК и нет в СБИС.