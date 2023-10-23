Какие методы оптимизации и автоматизации документооборота действительно эффективны?

Добрый день. Если вы работаете с достаточно большим документооборотом, расскажите, что у вас в компании используется для оптимизации и автоматизации процессов. На документах некоторых компаний вижу штрихкоды, не понимаю, как это используется. Системы распознавания какие-то? Электронные архивы? Внутренняя система ЭДО? Что посмотреть, в какую сторону копать?