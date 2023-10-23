Возможен ли оплатить через российское физлицо услуги по договору?

Всем добрый день! ООО УСН открыло счет в банке для платежей в Гонконг. В начале лета платили. Сейчас банк платежи не отправляет — ссылается на санкции. Контрагент предлагает оплатить через российское физлицо (оказание услуг по договору). Возможен ли такой вариант? Как правильно оформить?