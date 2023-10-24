Каков объем документов, которые требует налоговая при вычете НДС из уточненки?

Здравствуйте. Может быть кто-то сталкивался в последнее время с подобной ситуацией? Если сдать уточненку по ндс за прошлый период, по которой вычет будет больше, чем в первоначальной декларации, но все равно итоговый налог к уплате (не взяли к вычету НДС по выданной сч-ф на полученный аванс в периоде, когда отгрузили товар), то что запрашивает налоговая?

Только пояснения или и первичку тоже? Если первичку, то в каком объеме? Только эту сч-ф и док. по отгрузке этого товара или вообще все по периоду?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Г. Виталий