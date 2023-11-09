Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елизавета
Как вносить в 1С счет-фактуры с суммами НДС из отчета?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Сейчас НДФЛ считают, платят и отражают в уведомлении и 6-НДФЛ за периоды с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца. Будет по-другому. Периода в месяц будет два, и уведомления тоже два.
Унифицированный QR-код поможет пользователям не запутаться в безналичных платежах. С его помощью можно провести бесконтактную оплату любым способом расчета.
Налоговая заставит компанию выплатить доначисления и штраф в размере 40% от суммы неуплаченных налогов, а руководство и главного бухгалтера могут привлечь к уголовной ответственности. Узнайте, как законно провести деление бизнеса.
Ежегодно компании должны проводить инвентаризацию, в том числе, при составлении годовой бухгалтерской отчетности.
Одним из документов, который требуется оформлять предпринимателям и организациям, является учетная политика: это комплекс методов по ведению бухучета, которыми пользуется конкретное юрлицо или ИП.
Статус МТК могут получить предприятия с годовой выручкой до 4 млрд рублей, которые работают в приоритетных областях экономики.
Научитесь правильно составлять прайс для своих клиентов и высоко ценить свои услуги. Узнайте все этапы построения бухгалтерского бизнеса, определите путь дальнейшего развития.
Тех, кто никогда не вел бухгалтерский учет, его понятия пугают. Дебет, кредит, проводки... Но не все так страшно. Помогаем разобраться новочку.
С 2024 года увеличивается МРОТ с 16 242 до 19 242 рублей. Платить зарплату меньше МРОТ нельзя. Выявить нарушение может не только Роструд, но и ФНС, так как проверка на размер зарплаты заложена в контрольных соотношениях РСВ и 6-НДФЛ.
Многодетным семьям не до НДФЛ, уверена спикер Совфеда — им и так нужно усердно зарабатывать. Также, по ее словам, нужно подумать над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками.
Самозанятые, которые одновременно работают по трудовому договору, сохраняют право на получение социальных гарантий и пенсии.
В эпоху, когда бизнес может оказаться под прицелом за малейшее несоответствие, настоятельно советую «привести документы в порядок». Станьте «невидимкой» для проверок, укрепите свои финансы и подумайте о «плане Б», который может включать даже переезд в другую страну.
Не ходите за советами к непрофессионалам и не гуглите свои проблемы в интернете. Аттестованные эксперты по бухгалтерскому учету и налогообложению на связи ежедневно и дадут вам персонализированный ответ.
Компаниям больше не надо до 1 ноября сдавать сведения о лицах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году. Осталось всего девять отчетов.
Утечка финансовой информации может ухудшить репутацию компанию и повлечь потерю денег. Это и прямые убытки, и расходы, чтобы исправить последствия разглашения данных, затраты на судебные разбирательства, налоговые проверки, а еще — потеря заказчиков и даже остановка бизнес-процессов. Расскажем, как минимизировать риск потери данных в финансовом секторе.
Финансовые директора несут большую ответственность и знают все о финансах компании. А еще хорошо зарабатывают и очень ценятся в бизнесе. Как освоить эту профессию и почему она так востребована, рассказали в статье.
Добрый день, сдали первичный 6-НДФЛ за 9 мес 23 с неверным ОКТМО. Затем сдали корр 1 с верным ОКТМО и верным расчетом. Зашла в ЛК ЮЛ и увидела, что начисления задвоилось. Может была у кого-нибудь подобная ситуация, что теперь можно предпринять? (то что нужно было обнулить 6-НДФЛ с неверным ОКТМО и сдать потом новый отчет с верными данными узнала после).
Forbes составил рейтинг лучших работодателей в 2023 году. В него вошли 125 компаний, которые оценивались по трем параметрам: сотрудники и общество, экология, корпоративное управление.
Если вы еще не определились, какая конфигурация «1С» подойдет вам больше — Бухгалтерия, ЗУП, Документооборот — можно воспользоваться бесплатными демо-версиями программы. Так вы на практике поймете, что нужно именно вашей компании. Расскажем про основные возможности демо-версий и подробнее остановимся на «1С:Бухгалтерии».
Фейковые публикации о заморозке вкладов были удалены, банки работают в штатном режиме и готовят опровержение.
Комментарии