Как вносить в 1С счет-фактуры с суммами НДС из отчета?

Добрый день! ОЗОН В отчете об исполнении поручений за период (перевыставление услуг последите мили) за октябрь месяц появились суммы с НДС, на которые приходят отдельные счет-фактуры, как вносите в 1С эти документы, если и в отчете эти суммы и в счет фактуре, отнимать от отчета?