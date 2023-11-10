Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Marina
Как отразить в ЗУП возврат в ФСС пособия больничного посмертно?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
При выходе участника ООО из общества ему выплачивают действительную стоимость доли. Если человек владел ей более 5 лет, НДФЛ не будет.
Чтобы получить дивиденды, у компании после уплаты всех налогов, штрафов и доначислений должна остаться чистая прибыль. Размер выплат будет определен по итогам бухгалтерской отчетности за год.
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Коллеги, добрый день. Подскажите как отразить в ЗУП возврат в ФСС пособия больничного по сотруднику который уже умер. В 2021 году он был еще жив, получил 2 гр инвалидности, но в реестрах после 120 дней мы этот признак тогда не поставили (больничные были на бумаге), возвращаем в ноябре 2023г по результату проверки.
Сейчас НДФЛ считают, платят и отражают в уведомлении и 6-НДФЛ за периоды с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца. Будет по-другому. Периода в месяц будет два, и уведомления тоже два.
Коллеги, вопрос по уточненке по форме 6-НДФЛ. Сегодня обнаружила ошибку за полугодие и 9 мес. по ОКТМО. Как заполнить титульный лист? Сначала обнуляю первоначальный 6-НДФЛ с ошибочным ОКТМО и нулевыми показателями 1 и 2 раздел, поставив код кор-ки 1.
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