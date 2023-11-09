Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина Грибакина
Как реагировать на уведомление о непредставлении РСВ и блокировке счета?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Комментарии2
Главный бухгалтер
В ответ на требование пришлите скан квитанции о приеме РСВ. После этого созвонитесь с исполнителем требования.
Руководитель
Мы тоже получили такое требование, созвонились с отделом камеральных проверок где нам сказали - рассматривайте данное требование как напоминание о сроках сдачи, рассылает автомат. На всякий случай посмотрели - РСВ видят.