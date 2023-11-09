Как реагировать на уведомление о непредставлении РСВ и блокировке счета?

Новое IPO — Евротранс или АЗС Трасса, тысяча чертей

Бум IPO продолжается, на очереди Евротранс и их сеть заправок Трасса. Конечно, о нём уже давно было известно, тем не менее, оно на данный момент ближайшее, если только кто-то неожиданно не успеет заскочить раньше. Амбассадором для хайпа даже выбрали известного Боярского, в честь которого даже был назван коктейль.