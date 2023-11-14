Почему СФР продолжает присылать извещения о несоответствии СНИЛС?

Коллеги, доброго времени суток. СФР меня решил взять измором. Может я что-то не так делаю? Сотрудник уволен 15.09.23. 15.09.23 отправила в СФР ЕФС-1 Раздел 1 (СЗВ-М) об увольнении. Отчёт принят фондом.

Про Сведения о застрахованном я совсем забыла и отправила с опозданием 01.10.23 с пометкой Сотрудник уволен. Сведения приняты фондом.

01.10.23 прилетело аж четыре извещения от СФР о несоответствии сведений- не соответствует СНИЛС сотрудника. Ничего не отправляла, проигнорировала, т.к. проверила лично, всё соответствует документам.

5 октября прилетел Запрос о недостающих сведениях по ЭЛН. Знаю, что сотрудник с 18.09.23 работает у др.работодателя и им так же пришёл запрос по этому больничном листу. В причине отказа отметила, что оплата больничного не требуется, т.к. сотрудник уволен, трудоустроен у др.работодателя, указала номер и дату Приказа на увольнение.

31.10.23 Снова пришло два извещения по этому уволенному сотруднику о несоответситвии СНИЛС.

02.11.23 отправила Письмо в СФР с пояснением, что СНИЛС соответствует, прикрепила фото пенсионного свидетельства (фото зелёной карточки). Принято фондом.

Сегодня 11.11.23 они мне снова шлют извещение (уже правда одно), что данные СНИЛС не соответствуют.

Что им от меня надо? Я им уже всё что можно отправила и разъяснила. Если игнорировать, так и будут мне эти больничные и несоответствия слать? Что я делаю не так?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Loppez_Poppez