Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Татьяна К
Организация перешла в категорию средний бизнес, если превышение дохода 800000?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Маркетплейсы — новая реальность, мы уже не представляем себе жизни без Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и прочих площадок, где легко и быстро можно купить товар.
Организации и ИП на УСН, которые стоят на учете в определенных регионах, могут платить налог по сниженной ставке. Разберем, кто имеет право на льготную ставку по упрощенке, в каких регионах она действует и что нужно учесть при расчете налога.
Чечня в третьем квартале получила самый низкий (0,42) индекс конфликтности деловой среды.
Привет, котлетеры и туземунщики. Посмотрим, кто из крупнейших российских компаний с долгой дивидендной историей выплатил или почти выплатил рекордные в своей истории дивиденды.
В приложении Сбербанка произошел сбой, у пользователей не получается перевести деньги.
Рассмотрим риски проведения платежей большому количеству внештатных исполнителей и разберемся, как их свести к минимуму.
Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста, не сталкивалась ранее с торговлей на маркетплейсах, а попросили сделать уведомление по УСН доходы за 9 месяцев.
В 2023 году Прокуратура начала проводить проверки в отношении организаций, у которых отсутствуют сведения о недостаточности имущества в Федресурсе или сведения опубликованы некорректно.
🍂Каждую осень во всех родительских чатах страны ведутся ожесточённые споры. Одни сидят дома, пока в носу не засохнет последняя козявка, другие водят в сад сопливых и кашляющих детей. Об этом клеркам рассказывает педиатр DocDeti Александра Жуковская.
Предприниматели смогли привлечь дополнительное финансирование без залогов на сумму больше 791 млрд рублей.
Рассказываем, как работает автоматизация бизнес-процессов в торговле и на производстве, кому пригодится, что ей подлежит, а что — нет. Также в статье — алгоритм внедрения и примеры задач, которые решаются с помощью автоматизации.
В общем случае при реализации прослеживаемых товаров счета-фактуры должны быть только электронными. Но для экспорта сделано исключение.
Если не сдать карточку учета по форме № 18 в военкомат, то организацию могут оштрафовать до 400 тысяч рублей. Узнайте о том, как этого избежать.
Расскажу, как юристы помогли провести сделку, унять страхи владельцев и подозрения инвесторов.
Добрый день! Вопрос по ПБУ 18. Работаю без применения ПБУ 18, так как ООО субъект малого предпринимательства. Как считать, что организация перешла в категорию средний бизнес? По данным декларации налога на прибыль за год? Превышение дохода 800000. В эту сумму водит НДС или нет?
11 октября суд впервые признал правонарушением публикацию логотипа Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Проходите онлайн-курсы без переплаты, не пропустите новые Конференции «Клерка»! Оплата по счету и карте, сразу, в рассрочку или долями по удобному графику.
Здравствуйте! Поняла, что уже очень давно ничего не писала. Исправляюсь)) Сегодня немного о безопасности сделок. Точнее о потенциально рисковых сделках и последствиях их заключения для добросовестного лица.
Законопослушные граждане обязаны выплачивать налоги, при этом для водителей наиболее важным платежом является транспортный налог. В некоторых ситуациях извещение от налоговой инспекции не приходит. Иногда такая проблема происходит единожды, а иногда налог не приходит ни разу за несколько лет владения автомобилем.
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: СПБ Биржа не может разобраться с санкциями, новые купюры от ЦБ никак не могут вылупиться, насчет «принципов» Рэя Далио выяснились интересные подробности, колумбийские кокаиновые бегемоты совсем распоясались, а Греф пожаловался на предъявы к нейросеткам от прокуроров.
Комментарии