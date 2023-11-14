Организация перешла в категорию средний бизнес, если превышение дохода 800000?

Добрый день! Вопрос по ПБУ 18. Работаю без применения ПБУ 18, так как ООО субъект малого предпринимательства. Как считать, что организация перешла в категорию средний бизнес? По данным декларации налога на прибыль за год? Превышение дохода 800000. В эту сумму водит НДС или нет?