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Красный уголок бухгалтера

Организация перешла в категорию средний бизнес, если превышение дохода 800000?

Добрый день! Вопрос по ПБУ 18. Работаю без применения ПБУ 18, так как ООО субъект малого предпринимательства. Как считать, что организация перешла в категорию средний бизнес? По данным декларации налога на прибыль за год? Превышение дохода 800000. В эту сумму водит НДС или нет?
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Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Татьяна К

Красный уголок бухгалтера

Красный уголок бухгалтера

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Комментарии

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