Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя 🌷
Как можно оспорить акт ФНС о несвоевременной оплате налогов?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Сервис с электронными выписками из ЕГРН на Госуслугах позволяет быстро получить достоверную информацию о недвижимости и снизить риски.
Вступил в силу Федеральный закон от 02.11.2023 № 519-ФЗ, которым вносятся изменения в порядок регистрации ИП и исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Этот стандарт радикально изменил порядок бухучета по договорам аренды и лизинга. Но не изменил налоговый учет. В результате возникают множественные противоречия и разницы. А это риски.
Если субподрядчик выполняет строительные работы из материалов подрядчика, за них потом надо будет отчитаться. В бухучете у подрядчика эти материалы идут по счету 10.7, у субподрядчика – по счету 003.
Новый законопроект может убрать с рынка аренды квартир частных лиц, если они не зарегистрированы в качестве ИП или самозанятых. Если предприниматель не получил согласия 75% соседей, то он не сможет сдавать жилье посуточно.
Открытие банковского счета во Франции может оказаться несколько более сложной задачей, чем в других странах, но это не является невозможной миссией. В данной статье мы рассмотрим основные вопросы, связанные с открытием банковского счета во французском банке, а также возможность удаленного открытия счета.
Подготовьтесь к применению стандартов бухгалтерского учета в новом году и внесите необходимые изменения в учетную политику уже сейчас.
Добрый день, немного опаздывала с оплатой НДФЛ так на счетах не было денег, но все уплачивала, долгов нету. ФНС отправили акт о том что мы не своевременно оплачивали налоги и штрафуют нас на 20% можно ли это как то оспорить, налоги по факту оплачены да с опозданием но долгов нету на ЕНС положительное сальдо. Как можно оспорить чтобы не штрафовали?
Против налоговых льгот высказались 22% участников опроса. Они считают, что государство и так хорошо заботится о многодетных семьях.
Управленческая отчётность помогает торговым компаниям кратно расти. Однако это сработает, только если учёт настроен грамотно.
На основании счета-фактуры от поставщика принимают на вычет НДС при приобретении товаров, работ, услуг, в том числе, основных средств.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: приобретаем вентиляцию на ИП ОСНО (ИП занимается производством и продажей игрушек, помещение арендует), и эту вентиляцию по той стоимости по которой мы ее купили сразу продадим ООО на УСН (ООО занимается ресторанным бизнесом, свои помещения, сейчас делают ремонт). Сразу на ООО купить нет возможности.
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Если компания хочет перейти с ОСНО на УСН с 2024 года, до 31 декабря 2023 года надо подать уведомление по форме № 26.2-1.
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С 2023 года застрахованными по временной нетрудоспособности и материнству стали, в том числе, работники на договорах ГПХ. За них платят взносы и им положены больничные, декретные, пособие по уходу за ребенком. Но как на практике оформить это пособие, никто не знает. Вопрос задали Минтруду. Ответ получен, но яснее не стало.
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