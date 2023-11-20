Вот теперь вопрос, у меня не закрывается счет 76.НА, что не так сделано? Поступление без НДС селано, возможно ошибка кроется в поступлении, НО где, какая и как исправить?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Лариса
Красный уголок бухгалтера
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