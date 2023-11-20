Не закрывается счет 76.НА, что не так сделано?

Получение гражданства Италии в 2023 году. Три основных способа

Для того чтобы получить гражданство Италии в 2023 году, можно воспользоваться различными способами. Все их легко объединить в 3 группы: по натурализации, по корням или за инвестиции. Необходимо рассмотреть каждый способ подробнее, чтобы соискатель смог избежать проблем при оформлении гражданства и знал, какие документы собирать для подачи на рассмотрение.