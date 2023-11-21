Как сотруднцу принимать на время ее декретного отпуска на ставку?

Коллеги, добрый день! Может кто сталкивался с ситуацией касаемо ухода в декрет сразу у 2-х работодателей (работодатели разные). Ситуация следующая — сотрудник работает на 2-х работах, на основной и по совместительству. По совместительству трудоустроен с октября 2023 года (то есть 2 месяца всего).

До этого работала только у основного работодателя. Когда она будет уходить в декрет она уходит только в декрет у основного работодателя (ну или у совместителя — по своему выбору), а у второго работодателя не может.

Сразу уйти у 2-х работодателей она может только в случае если бы работала и там и там более длинный промежуток времени. Ну если она уходит только по одному месту работы, то что делать со вторым — отпуск или увольняться?

А как сотрудника принимать на время ее отпуска на ставку и может ли сотрудник по соглашению с вторым работодателем работать по второму месту работы и во время декрета по первому месту работы?

Заранее спасибо, извините за большое количество вопросов.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Константин