Как сотруднцу принимать на время ее декретного отпуска на ставку?

До этого работала только у основного работодателя. Когда она будет уходить в декрет она уходит только в декрет у основного работодателя (ну или у совместителя — по своему выбору), а у второго работодателя не может.
Сразу уйти у 2-х работодателей она может только в случае если бы работала и там и там более длинный промежуток времени. Ну если она уходит только по одному месту работы, то что делать со вторым — отпуск или увольняться?
А как сотрудника принимать на время ее отпуска на ставку и может ли сотрудник по соглашению с вторым работодателем работать по второму месту работы и во время декрета по первому месту работы?
Заранее спасибо, извините за большое количество вопросов.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Константин
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