Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Sayada
Могут ли возникнуть вопросы, если ООО на УСН оплатит турпакет для руководителя?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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