Могут ли возникнуть вопросы, если ООО на УСН оплатит турпакет для руководителя?

Путевые листы 2023-2024. Что нужно знать бухгалтеру

С этого года путевые листы можно оформлять в цифровом виде. А с сентября 2023 года вести их стало проще: теперь достаточно один раз сформировать путевой лист, даже если водитель выполняет не один рейс в течение дня. Разберем, что изменилось в законах и что нужно учесть при составлении этого документа.