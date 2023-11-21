Входит ли в расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении присужденная судом компенсация? Коллеги, кто-нибудь сталкивался с ситуацией восстановления сотрудника по решению суда? В прошлом году уволился, сейчас восстановился, суд присудил компенсацию исходя из среднего заработка за всё это время и моральный вред. Сотрудник, понятное дело, на работу не вышел, сначала побыл на больничном, сейчас увольняется. Комментировать 11 5

Собственно вопрос: входит ли в расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении присужденная судом компенсация? Моральный вред, понятно, что не включается. А вот с остальным не понятно. В частности, надо ли пересчитывать сумму больничного с учетом части сумм, приходящих на 2022 год? Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Natalia Shitova