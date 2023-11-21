Что необходимо сделать при таких условиях в договоре?

Добрый день! Заключаем договор, и в договоре вот такое условия, сталкиваюсь с таким первый раз, подскажите что необходимо сделать при этом?

ПОДРЯДЧИК предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации согласие на признание части сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке подрядчиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1085@ «Об утверждении документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 и пунктом 2.3 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации» (код комплекта сведений 20006) с периодом, за который сведения признаются общедоступными, не позже начала календарного квартала, в котором заключен Договор, и не менее окончания календарного года, в котором будут совершаться и отражаться в налоговом и бухгалтерском учете операции по Договору.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елизавета