Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Tatyana Kirillova.
Как вернуть деньги из Китая за непоставленное по договору оборудование?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Книга учета доходов и расходов, или КУДиР — это налоговый регистр, который ведут некоторые организации и ИП. Рассказываем, по какой форме сдавать, сколько хранить и как заполнять книгу на разных налоговых режимах.
Часто у ИП возникает вопрос по переходу с патента на упрощенку. Если речь идет о переходе в середине года, то такое возможно только в том случае, если ранее ИП уже подавал уведомление о переходе на УСН. При этом переход с ПСН на УСН может быть как добровольным, так и принудительным.
Представители компании расскажут, как организовать деловые поездки, командировки с минимальными расходами денег и времени.
ТК не уточняет, какие именно справки и формы сведений о трудовой деятельности при увольнении необходимо выдавать работнику. В связи с этим у работодателей и сотрудников возникают вопросы, особенно когда работник перешёл или не стал переходить на электронную трудовую книжку.
Многие считают, что бухгалтерия – это путь к богатству. Давайте сделаем этот стереотип реальностью, стремясь к тому, чтобы нам ни в чем не приходилось нуждаться!
Глава ФНС дал интервью РБК. Он рассказал о борьбе с теневыми площадками по возврату НДС, а также о том, в каких отраслях высок потенциал применения схем по уходу от налогов, а также назвал срок перехода на упрощенные вычеты за лечение и обучение. Рассмотрим и обсудим заявления.
«Площадки», оказывающие услуги по нелегальному возмещению НДС, стали более изощренными, поэтому борьба с ними требует сложных инструментов.
В сделках с недвижимостью на кону стоят очень большие деньги — а это главная приманка для мошенников.
Это частая ошибка. Проверьте по отчетам НДФЛ (раздел Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам) как начисляется и удерживается НДФЛ. Можете исправить в ведомости сумму НДФЛ вручную.Зуп ндфл
Добрый вечер. Вам надо провести сверку с СФР и выяснить, какая переплата числится по их данным. Акт сверки утвержден Приказом СФР от 07.06.2023 № 1027. Этим же приказом утверждено заявление о возвратКорректировка заявления в СФР о возмещении выплат родителям детей-инвалидов
Здравствуйте. Контрагент совершил оплату без НДС, по своей невнимательности. А счёт был с НДС, причём немаленький НДС. Что делать ? Вернуть эти деньги ему обратно на расчётный счет и чтобы он заново оплатил с НДС или какие есть еще варианты?
Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?
В кризисных условиях наряду с действующими программами вводятся дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу. В 2024 году помощь будет предоставляться как зарегистрированным субъектам предпринимательства, так и лицам, только планирующим открытие своего дела. Поддержка не ограничивается финансовыми ресурсами и льготами, а распространяется на созданные инструменты в информационном пространстве.
Компании с балансом от 100 тысяч рублей смогут оформить биржевой овернайт в личном кабинете на сайте «Тинькофф». Это принесет доходность выше, чем у банковских депозитов.
Чтобы не возникло проблем с контролирующими органами, оплату самозанятому нужно проводить с учётом определённых правил. Разберём, как юрлицо может расплатиться с самозанятым и как правильно оформить платёжку.
Смотрите запись и узнайте, как вести бухгалтерский и налоговый учет по актуальным требованиям! Что-то осталось неясным? Готовьте свои вопросы экспертам, они ответят на очередной конференции, которая пройдет уже 5 декабря в Москве!
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста, пытаюсь разобраться в удалённой работе и понять все тонкости, какую программу вы используете для ведения учёта на удалёнке?
Сейчас в форме ЕФС-1 при приеме нового сотрудника на работу никак не фиксируется срок трудового договора. Но скоро появятся новые коды, в том числе, для срочных договоров. Причем при трансформации срочного договора в бессрочный тоже надо будет сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.
В 2016 году в России появился новый вид налогового контроля — налоговый мониторинг. Он представляет собой процесс наблюдения за финансовыми операциями и транзакциями налогоплательщиков с целью выявления возможных нарушений налогового законодательства. Этот метод позволяет ФНС повысить эффективность сбора налоговых платежей и предотвратить уклонение от уплаты налогов.
В программе 1С:Бухгалтерия 8.3 помимо бухгалтерского и налогового учета можно получить еще и управленческую отчетность, которая будет полезна собственникам компании.
Если компания, которая организует международные перевозки, не сможет предоставить налоговикам копию контрактов, в том числе, между ее заказчиками и их заказчиками, то нулевая ставка не будет подтверждена и по этой сделке придется заплатить НДС 20%.
Привет, котлетеры и туземунщики! Приготовили сани летом, а зимой будете готовить лежаки, на которых будете загорать на пляжах собственных островов? Если ещё нет, то есть повод задуматься и посмотреть, какие компании готовят своих инвесторов к неизбежному богатению.
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