И вообще если такая ситуация возникает то какие последствия могут быть для нас и для контрагента? Подскажите пожалуйста, спасибо 🙏
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Зия
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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В Вайлдбериз регистрационный взнос – это невозвратный платеж за активацию личного кабинета продавца. Он был введен в целях защиты от мошенничества. Никаких документов на него вам не дадут.
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