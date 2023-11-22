Какие последствия могут быть для нас и для контрагента?

Трудовой договор: требования к заключению и содержанию

Трудовой договор с сотрудником регулирует рабочие отношения между сторонами. Он должен включать все моменты, которые касаются условий труда, обязанностей и полномочий, ответственности. Если в договоре не будет хотя бы одного обязательного пункта, это приведет к нарушению правил трудового законодательства. Расскажем, какие сведения должен содержать трудовой договор, а какие условия в него лучше не включать.