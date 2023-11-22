Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какие последствия могут быть для нас и для контрагента?

Здравствуйте. Контрагент совершил оплату без НДС, по своей невнимательности. А счёт был с НДС, причём немаленький НДС. Что делать ? Вернуть эти деньги ему обратно на расчётный счет и чтобы он заново оплатил с НДС или какие есть еще варианты?
13

И вообще если такая ситуация возникает то какие последствия могут быть для нас и для контрагента? Подскажите пожалуйста, спасибо 🙏

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Зия

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Кредитование

    Центробанк обязал агентства раскрывать присвоенные рейтинги компаний

    Рейтинг будут публиковать независимо от того, согласна ли компания с такой оценкой или нет. По мнению ЦБ, это обеспечит прозрачность работы рейтинговых агентств.

    8
    Отчетность в СФР

    ❗ При изменении срока трудового договора надо будет сдавать форму ЕФС-1

    Сейчас в форме ЕФС-1 при приеме нового сотрудника на работу никак не фиксируется срок трудового договора. Но скоро появятся новые коды, в том числе, для срочных договоров. Причем при трансформации срочного договора в бессрочный тоже надо будет сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

    5
    229

    Календарь вебинаров

    28
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Как переехать во Францию в 2023-2024 году. Основные визы, основания для ВНЖ, инвестиции и гражданство

    В этой статье мы расскажем о ключевых основаниях для ВНЖ, вариантах инвестиций и возможностях получения гражданства в 2023-2024 годах.

    Как переехать во Францию в 2023-2024 году. Основные визы, основания для ВНЖ, инвестиции и гражданство
    5
    Налоговые проверки

    Как налоговики выбирают компании для проверок: под прицелом плательщики НДС

    В первую очередь инспекторы следят за плательщиками НДС. Они проверяют, пользуется ли бизнес схемами для необоснованного получения вычетов. Если да, то есть риск, что схемные операции найдут и по налогу на прибыль.

    46

    Мини-курсы

    260
    Короткие видео на самые актуальные темы
    Логотип Ортикон Групп
    Ортикон Групп
    Аренда

    Лизинг: как разделить арендные и неарендные компоненты договора

    ФСБУ 25/2018 не учитывает ситуации, когда объектом аренды для целей бухгалтерского учета признают не весь объект договора, а только его часть. Чтобы разделить арендный и неарендный компоненты, организация должна следовать положениям международного стандарта МСФО (IFRS) 16. Разбираемся, как определять и классифицировать такие компоненты в договоре лизинга.

    Лизинг: как разделить арендные и неарендные компоненты договора
    21
    УСН

    Утвердили коэффициенты-дефляторы на 2024 год

    Лимиты дохода по УСН в 2024 году повысят в 1,329 раза.

    54

    Разборы законов

    1 049
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Маркетплейсы

    Как в бухучете провести регистрационный взнос за активацию личного кабинета на маркетплейсе

    В Вайлдбериз регистрационный взнос – это невозвратный платеж за активацию личного кабинета продавца. Он был введен в целях защиты от мошенничества. Никаких документов на него вам не дадут.

    19
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Трудовое право

    Трудовой договор: требования к заключению и содержанию

    Трудовой договор с сотрудником регулирует рабочие отношения между сторонами. Он должен включать все моменты, которые касаются условий труда, обязанностей и полномочий, ответственности. Если в договоре не будет хотя бы одного обязательного пункта, это приведет к нарушению правил трудового законодательства. Расскажем, какие сведения  должен содержать трудовой договор, а какие условия в него лучше не включать.

    Трудовой договор: требования к заключению и содержанию
    62

    Консультации

    Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Инспекторы требуют уточненку, что делать?

    Здравствуйте,  друзья нужна помощь, советом, мнением. Такая ситуация ИП на УСН 15% за 2022 год показал в декларации убыток прошлых лет но указал этот убыток в графе неправильной не там где убыток, а в общих расходах 1 января 22г.

    4
    Бесплатно с Наличные деньги

    Ограничения расходования выручки: на что можно тратить наличку. Мини-курс

    Разбираемся в ограничениях расходования выручки: на что можно тратить наличку.

    Ограничения расходования выручки: на что можно тратить наличку. Мини-курс
    12
    Маркетплейсы

    Покупатели не могут найти товары на Wildberries

    У маркетплейса произошел сбой с поисковыми запросами. Пользователи при попытке найти нужный товар встречают сообщение о том, что их нет.

    80
    ВЭД

    Бизнес могут заставить отчитываться в ФНС о движении средств на иностранных счетах

    В условиях ограниченного обмена информацией с зарубежными странами компании и ИП обяжут готовить отчеты по активам и средствам, которые хранятся на иностранных счетах.

    47

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Ведение бизнеса

    «Черная пятница» на Платформе ОФД: скидка 30% до 1 декабря

    Акция на ОФД! «Платформа ОФД» в рамках «черной пятницы» дарит скидку 30% на сервис оператора фискальных данных.

    Иллюстрация: freepik/freepik
    33
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    Общество

    Судебные иски обманутых учеников Аяза Шабутдинова

    За последние 3 года против Аяза Шабутдинова недовольные ученики подали 94 судебных иска за обучение сомнительного качества.

    4
    82

    Онлайн-курсы

    47
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Какой статус КБК указывать при закрытии ИП в Москве

    Подскажите, пожалуйста. КБК гос. пошлины при закрытии ИП в 2023 году в Москве? При условии, что ИП лично отвезёт заявление в 46 ИФНС. И какой статус 01 или 02?

    14
    Логотип Клерк
    Клерк
    Финансовый анализ

    Финансовая модель или бюджет: в чем разница и когда применять. Урок для бухгалтера

    Что нужно строить бизнесу в первую очередь: финансовую модель или бюджет? В чем разница? Разберем в коротком уроке.

    Финансовая модель или бюджет: в чем разница и когда применять. Урок для бухгалтера
    1
    989

    Коллекции

    17
    Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
    Инвестиции

    В 2024 году инвесторам запретят покупать иностранные бумаги на ИИС

    Чтобы инвесторы реже сталкивались с рисками блокировки активов со стороны недружественных стран, Минфин собирается запретить покупать ценные бумаги иностранных эмитентов на индивидуальный инвестиционный счет.

    1
    37
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    УСН

    Как правильно вести книгу учета доходов и расходов

    Книга учета доходов и расходов, или КУДиР — это налоговый регистр, который ведут некоторые организации и ИП. Рассказываем, по какой форме сдавать, сколько хранить и как заполнять книгу на разных налоговых режимах.

    Как правильно вести книгу учета доходов и расходов
    47

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    ПСН

    📌 Как перейти с ПСН на УСН: таблица для разных ситуаций

    Часто у ИП возникает вопрос по переходу с патента на упрощенку. Если речь идет о переходе в середине года, то такое возможно только в том случае, если ранее ИП уже подавал уведомление о переходе на УСН. При этом переход с ПСН на УСН может быть как добровольным, так и принудительным.

    80
    Обзор сервисов для бухгалтеров

    Сервис организации поездок Trivio примет участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

    Представители компании расскажут, как организовать деловые поездки, командировки с минимальными расходами денег и времени.

    30

    Профессиональная
    переподготовка

    5     Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора