Инспекторы требуют уточненку, что делать?

Здравствуйте, друзья нужна помощь, советом, мнением. Такая ситуация ИП на УСН 15% за 2022 год показал в декларации убыток прошлых лет но указал этот убыток в графе неправильной не там где убыток, а в общих расходах 1 января 22г.

И следовательно из-за этого не платил авансовые платежи на протяжении года, налоговая просекла это и спустя сроки окончания камеральной проверки они ему звонили и в устной форме просили прислать уточненку и доплатить пени (150тр) на что он сказал чтобы они прислали акт, но поскольку сроки камералки прошла акт они не прислали это было 15 августа 23г.

Сегодня ему звонит инспектор и говорит опять устно присылайте уточненку ИП, присылайте акт проверки, инспектор говорит «хорошо пришлём акт вызов но уже конец года типа январем 24г»., он говорит что это не правомерно вы не имеете права присылать акт т.к. уже ноябрь, а она говорит что мало ли что ноябрь я сделаю акт от 09.08.23 а рассматривать будем от даты вручения т.е. от ноября. Что делать в этом случае? Они не имеют право же так делать?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Юлия