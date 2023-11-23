Как вы отчитывайтесь по оплате труда? Какой документ предоставляете, что бы показать сколько начислено?
Добрый день. Коллеги, первый раз отчитываюсь по субсидии (НКО) вопрос может глупый😛, но я тормознула. У кого есть опыт, поделитесь, как вы отчитывайтесь по оплате труда? Какой документ предоставляете, что бы показать сколько начислено?
Свод/раздел 3 РСВ? Может есть какой-то удобный отчет в ЗУП, где будет видно в разрезе начислено/ выплачено. И так же по налогам что бы было видно. Всем кто откликнется заранее спасибо 🙏
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Anas
Комментарии