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Красный уголок бухгалтера

Как вы отчитывайтесь по оплате труда? Какой документ предоставляете, что бы показать сколько начислено?

Добрый день. Коллеги, первый раз отчитываюсь по субсидии (НКО) вопрос может глупый😛, но я тормознула. У кого есть опыт, поделитесь, как вы отчитывайтесь по оплате труда? Какой документ предоставляете, что бы показать сколько начислено?
17

Свод/раздел 3 РСВ? Может есть какой-то удобный отчет в ЗУП, где будет видно в разрезе начислено/ выплачено. И так же по налогам что бы было видно. Всем кто откликнется заранее спасибо 🙏

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Anas

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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