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Красный уголок бухгалтера

Облагаются ли подарки контрагентам-физикам стоимостью больше 4000 рублей НДФЛ?

Добрый вечер, коллеги. Близится Новый год. Наверняка многие покупают подарки для своих контрагентов. Поделитесь опытом пожалуйста. Если передаёте подарки стоимостью больше 4000 рублей физлицам контрагента, что с НДФЛ в таком случае? Как уведомлять ИФНС о невозможности удержания.
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Ведь ни один физик, который получил такой подарок не даст о себе сведения. Да и зачем ему это нужно, получить подарок, который ему может быть и не нужен и ещё потом заплатить НДФЛ. Передавать подарок как юрлицу, так по ГК нельзя дарить подарки стоимостью больше 3000 рублей.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Татьяна

Комментарии

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    Облагаются ли подарки контрагентам-физикам стоимостью больше 4000 рублей НДФЛ?

    Добрый вечер, коллеги. Близится Новый год. Наверняка многие покупают подарки для своих контрагентов. Поделитесь опытом пожалуйста. Если передаёте подарки стоимостью больше 4000 рублей физлицам контрагента, что с НДФЛ в таком случае? Как уведомлять ИФНС о невозможности удержания.

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