Почему при применении ФСБУ 25 у арендатора в первые месяцы большие процентные расходы?

Коллеги, добрый день! подскажите, пожалуйста, теоретический вопрос. почему при применении ФСБУ 25 «Бухгалтерский учет аренды» у арендатора в первые месяцы большие процентные расходы, которые идут на спад под конец срока аренды. Какой в этом экономический смысл?