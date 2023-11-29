Попадает ли это под доход и нужно ли платить налоги?

Как проверить будущего сотрудника на ограничения на выезд

Долг по алиментам, просрочка по кредиту и даже не оплаченные вовремя коммунальные услуги — все это сегодня может сорвать выезд за границу. Столь неприятные сюрпризы могут оказаться особо драматичными, если в другую страну собрался сотрудник компании — например, его отправляют в командировку или на обучение от организации. Такая информация будет очень ценной и перед приемом на работу очередного кандидата.