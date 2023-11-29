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Красный уголок бухгалтера

Какие способы продвижения используете?

Уважаемые коллеги! Очень многие работают здесь бухгалтером на аутсорсинге. Поделитесь в комментариях, какие способы продвижения используете? Как находите клиентов? Это будет всем полезно! Спасибо❤️
6

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анастасия Мухамеджанова

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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