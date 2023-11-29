Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина
Возмещение командировочных. Надо ли отражать в РСВ в отдельном разделе?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Организации, в штате которых есть военнообязанные лица, призывники, а также те, кто попал под бронь, обязаны отчитываться по форме № 6. Наряду с формой № 18, этот документ является одним из основных по воинскому учету.
Теперь заполнить показатели разовых начислений можно как по всем сотрудникам, которые есть в таблице, так и по отдельно выбранным.
Фиксированные взносы за 2022 и 2023 годы по-разному учитываются для уменьшения налога по УСН (с учетом факта их уплаты и без учета). Для взносов ИП 1% за 2022, 2023 и 2024 годы тоже есть несколько вариантов учета.
В настоящее время бизнес-контакты России и Китая переживают небывалый подъем. Неудивительно, что многие предприниматели заинтересованы в успешных переговорах с восточным соседом.
zaratushtra: Надо зайти в жизненные ситуации, там “Сведения о ККТ”. Я в этот раздел заходила только несколько раз для ознакомления (не пользуюсь). Поэтому не особо сохранилось в памяти как. А зЧек коррекции - сложная ситуация, вместо зачета авансов пробили приход за наличку
Добрый день. Если у вас приобретает товар другая компания через подотчетное лицо и есть доверенность (пусть и электронная), то получатель товара расписывается у вас в накладных на получение товара. ПрДоверенность СБИС
Новый год, как всегда, наступает незаметно. К нему стоит начать готовиться уже сейчас, чтобы спокойно отдыхать в праздники и не получить проверки и штрафы в виде новогодних подарков.
Популярность доставки еды из кафе и ресторанов растет, и все больше компаний и предпринимателей серьезно задумывается об открытии такого канала продаж. Но он требует денежных вложений и внимания. Рассказываем, почему своя доставка более выгодна, чем агрегатор, и как решения LIFE PAY помогут организовать ее с оптимальными затратами.
Филиал не нужно отдельно регистрировать в военкомате, даже если он находится в другом регионе. Вести воинский учет в обособленных подразделениях работодатель может в головной компании, но для этого нужно выполнить несколько условий.
Добрый день, организация работает год, не начислялась зарплата, соответственно нет зарплатных налогов и отчетов. Пришло требование по РСВ о том, что есть движение по расчетному счету, а численность ноль. Есть ли возможность отписаться, что фирма новая и что будем начислять з/п с декабря или все-таки заставят пересдавать отчеты, доплачивать налоги и пени?
Если в офисе оборудован спортзал, где сотрудники могут заниматься в свободное от работы время, то покупка тренажеров и прочего спортинвентаря для такого зала в расходы не идет.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли выплачивать зарплату своим сотрудникам через другую организацию?
В России одиночество больше тяготит мужчин, нежели женщин. При этом за последние полгода это чувство испытывали более половины граждан.
Что на общем режиме, что на упрощенке — налогов всегда достаточно. Рассказываем, как сэкономить на налоге на имущество, налоге на прибыль, налоге на упрощенке, НДС, НДФЛ и страховых взносов. Все способы проверены на практике и абсолютно законны. Бонусом разобрали, как экономить не стоит.
Рассмотрим, кого могут причислить к фирме-однодневке, какие опасности могут быть от сотрудничества с ней. Мнение налогового адвоката Альберта Ханова о новых уголовных рисках бизнеса.
Как компания, работающая с кредитной системой изнутри, мы хотим поделиться ценной, на наш взгляд, информацией, и приоткрыть занавесу тайны кредитного мира.
Если компания хочет перейти с ОСНО на УСН с 2024 года, до 31 декабря 2023 года надо подать уведомление по форме № 26.2-1.
Налоговики последовательно идут по отраслям и сферам деятельности. На вебинаре разберемся кому ждать проверку в 2024 году и какие тенденции наблюдаются по проверкам.
Узнайте, как правильно списывать задолженности бизнеса, не привлекая лишнего внимания налоговых инспекторов. Секретом поделится эксперт Светлана Беляева на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
Инвентаризация обязательна перед составлением годовой отчетности. Не проводить ее просто нельзя. Как правильно провести инвентаризацию, и что делать с ее последствиями, расскажем в статье.
Круг взаимозависимых лиц расширяется, еще больше сделок попадут под контроль за трансфертным ценообразованием, а штрафы за нерыночные цены достигнут 50% от суммы, на которую сделка была занижена.
Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — II всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.
Комментарии