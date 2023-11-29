Возмещение командировочных. Надо ли отражать в РСВ в отдельном разделе?

Как описать, что фирма новая и мы будем начислять зарплату с декабря?

Добрый день, организация работает год, не начислялась зарплата, соответственно нет зарплатных налогов и отчетов. Пришло требование по РСВ о том, что есть движение по расчетному счету, а численность ноль. Есть ли возможность отписаться, что фирма новая и что будем начислять з/п с декабря или все-таки заставят пересдавать отчеты, доплачивать налоги и пени?